Coronavirus, concorrenti Grande Fratello Vip si ritirano?/ Zequila: “non è un gioco”

I concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 chiedono di poter sapere con certezza cosa sta accadendo in Italia. Dopo aver appreso gli ultimi avvenimenti dalla voce di Michele Cucuzza a cui è stato affidato il compito di spiegare il decreto con cui il Governo ha reso l’Italia zona rossa, i vip della casa più famosa d’Italia stanno seriamente pensando di andare via. Tra i più turbati c’è Antonio Zequila che confessa ai compagni di aver perso la voglia di giocare pensando a quello che sta accadendo fuori. “Lascia stare i gavettoni! Stabiliamo con gli autori cosa fare… dai, altro che show must go on… anche i calciatori sono professionisti… a me passa la voglia di giocare. A un certo punto del gioco ce ne sbatte un ca**o. Uno può anche decidere liberamente che vuole andare via”, ha detto Antonio in ansia per la mamma di 80 anni. Preoccupatissima anche Adriana Volpe che non nasconde di aver paura anche per la situazione economica dell’Italia: “Altro che the show must go on, io voglio sapere tutto con esattezza. Non ci rendiamo conto, ma l’Italia è ferma, è un disastro. Lavoreranno solo i medici che sono degli eroi. In otto giorni 8.000 contagiati. E la gente a fine mese come farà? Come pagherà le bollette?” (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

CORONAVIRUS, CONCORRENTI GRANDE FRATELLO VIP 4 CHIEDONO SPIEGAZIONI

Sono i giorni dell’emergenza coronavirus e c’è tensione nella casa del Grande Fratello Vip 4. I concorrenti del reality show targato Mediaset una settimana fa sono stati aggiornati sull’allarme Covid-19 e, come è naturale che sia, si stanno chiedendo in queste ore quale sia la situazione fuori dalla casa più spiata di Italia. In questi ultimi giorni, infatti, gli autori non hanno fornito aggiornamenti sul bilancio legato agli effetti sul virus in Italia e numerosi concorrenti esigono degli aggiornamenti. Negli ultimi giorni, come è noto, la situazione è drasticamente peggiorata ed il numero di morti-contagiati è aumentato esponenzialmente. Negli ultimi minuti Adriana Volpe e Paolo Ciavarro, così come Antonella Elia, hanno invocato spiegazioni a riguardo. Valeria Marini ha brevemente affermato: «Io ho chiesto e mi hanno detto che la situazione è migliorata».

GRANDE FRATELLO VIP 4, CAOS CORONAVIRUS

Sui social network si è acceso il dibattito e molti telespettatori hanno puntato il dito contro gli autori del programma, rei di non aver tenuto aggiornati i concorrenti del Grande Fratello Vip 4 a proposito dell’emergenza coronavirus. C’è chi evidenzia: «#gfvip ho io l’ansia per loro se stasera comunicheranno il caos fuori. Già alcuni prima erano preoccupati. Però è un loro diritto sapere». Numerosi i messaggi dedicati al siparietto con protagonista Valeria Marini di cui vi abbiamo parlato poco sopra: «Caspita … Valeria stava dicendo che più volte ha chiesto in confessionale sulla questione del coronavirus e loro gli rispondono che la situazione sta migliorando ed è partita la pubblicità», «Valeria parlando con Paolo dice che lei ha chiesto più volte e le hanno detto che la situazione coronavirus è migliorata…sempre che io abbia capito bene…. #gfvip».



