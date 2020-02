Coronavirus, Conte: “Ospedale non ha seguito protocolli”/ “Rischi forti per economia”

Dichiarazioni che fanno discutere quelle del presidente del consiglio Giuseppe Conte. Parlando nelle scorse ore dalla sede della protezione civile, il numero uno dell’esecutivo ha fatto capire senza troppi giri di parole che una struttura ospedaliera deve aver commesso qualche errore durante la gestione dell’emergenza coronavirus. “Non prendiamo nulla sotto gamba altrimenti non avremmo adottato misure di estremo rigore – le parole del professore pugliese al programma “Stasera Italia” – non possiamo prevedere l’andamento del virus: c’è stato un focolaio e di lì si è diffuso anche per una gestione di una struttura ospedaliera non del tutto propria secondo i protocolli prudenti che si raccomandano in questi casi”. Conte ha quindi aggiunto: “Questo ha contribuito alla diffusione. Noi intanto proseguiamo con massima cautela e rigore”. Quale è stata la falla? Chi ha commesso l’errore? Difficile che il presidente del consiglio possa fare nomi e cognomi, ma non è da escludere che i responsabili appartengano ad una delle zone rosse, quella in provincia di Lodi, in Lombardia, e quella in Veneto, nel padovano.

CORONAVIRUS, CONTE: “L’IMPATTO SULL’ECONOMIA POTREBBE ESSERE FORTISSIMO”

Conte ha parlato anche dell’impatto del coronavirus sull’economica italiana, specificando che “Potrebbe essere fortissimo, in questo momento possiamo prevedere che ci sarà un impatto negativo dell’economia”. A riguardo, comunque, il presidente del consiglio ha cercato di rincuorare tutte le persone colpite dall’emergenza: “Non siamo ancora in condizione di conoscere gli effetti contenitivi delle misure adottate – ha spiegato Conte -, il ministro Gualtieri ha già disposto la sospensione dei pagamenti, dei tributi e delle ritenute fiscali per i cittadini e imprese che sono nella zona rossa e ha concordato con l’associazione bancaria la sospensione di rate di mutuo per le persone residenti nella zona rossa. Vedrete che ce la metteremo tutta per contenere l’impatto economico”. Sono attese misure per contenere la crisi nelle prossime ore con l’approvazione di un nuovo decreto di emergenza e lo stanziamento di altri 20 milioni di euro.

