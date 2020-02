Ultime notizie/ Ultim’ora oggi psicosi Coronavirus in Italia (24 febbraio)

In Lombardia e Veneto, due regioni colpite da Covid 19, le partite di calcio, comprese le manifestazioni sportive della Seria A, sono state annullate. Oggi le università saranno chiuse per due settimane. Negli 11 comuni colpiti da Coronavirus, Vò Euganeo, Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, non si può entrare né uscire. All’interno delle zone interessate dal focolaio, per l’accesso ai centri commerciali i residenti devono obbligatoriamente utilizzare le mascherine di protezione. A tutte le persone che hanno avuto contatti con individui infetti verrà applicata la “misura della quarantena con sorveglianza attiva”. Secondo i dati raccolti dal commissario straordinario, Angelo Borrelli, oltre 60 mila sarebbero in quarantena. Almeno 76 sono gli individui colpiti dal coronavirus. Attualmente 33 persone si trovano in terapia intensiva e 11 in isolamento domiciliare. Il commissario straordinario è in attesa di ricevere dalla Prefettura di Lodi ulteriori istruzioni al fine di contrastare efficacemente la diffusione del coronavirus. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conti, nella giornata di sabato, ha spiegato il contenuto del decreto legge per contenere l’emergenza del contagio. Conti ha annunciato che nei prossimi giorni il governo approverà un nuovo decreto per contenere le perdite economiche di tutti i comuni colpiti dall’epidemia. Si è calcolato che solo le aziende dei comuni di Codogno e di Casalpusterlengo fatturano all’anno circa 1,5 miliardi. Come previsto dal provvedimento straordinario le aree interessate dal focolaio saranno presidiate dalle forze dell’ordine e dai militari. Coloro che non rispetteranno il divieto di allontanamento saranno sanzionati penalmente.

ULTIME NOTIZIE, BILANCIO MONDIALE DEL CORONAVIRUS

Il numero delle persone contagiate da Coronavirus in Cina ha raggiunto oltre 76.936 mila casi. Il numero delle vittime a livello mondiale è salito a 2461, come evidenziato dalla carta geografica on line della statunitense Johns Hopkins University. Le persone guarite dall’epidemia sarebbero 23.133. La Commissione sanitaria mondiale ha confermato altri 648 casi di infezione. Il maggior numero delle persone decedute è stato registrato a Wuhan, dove il coronavirus si è manifestato per la prima volta.

ULTIME NOTIZIE, IRAN, SCOSSA DI TERREMOTO A CONFINE DELLA TURCHIA. 7 MORTI

Intorno alle 9.23 ora locale di ieri una scossa tellurica di magnitudo 5.7 della scala Richter è stata avvertita in Iran, a confine con la Turchia. L’epicentro è stato localizzato a 25 km a Saray ad una profondità di 6.4 km. Il ministro degli interni turco, Suleyman Soylu, ha precisato che allo stato attuale si contano 7 morti, 4 bambini e 3 uomini. Il numero delle vittime è destinato a salire. Le forze dell’ordine continuano a scavare tra le macerie perché risultano persone scomparse. Il governatore generale provinciale Mohammad Mehdi Shahriari ha comunicato che nel territorio iraniano sono andati distrutti numerosi edifici nella provincia di Azerbaigian. Dieci persone sarebbero in gravi condizioni fisiche. Dopo la prima scossa, sono seguite repliche.

ULTIME NOTIZIE, MEZZA SERIE A FERMA MA ORA C’È L’EUROPA

La Serie A è stata condizionata dall’allarme Coronavirus con ben quattro partite su dieci rinviate. Ora però non è il momento di soffermarsi su questi pensieri perché si va avanti, c’è l’Europa e le italiane diranno la loro. Dopo lo straripante successo dell’Atalanta con il Valencia tocca al Napoli e alla Juventus. I campani ospiteranno domani il Barcellona di Leo Messi al San Paolo, mentre i bianconeri mercoledì andranno a giocare in casa del Lione per gli ottavi di finale d’andata della Champions League. Giovedì poi tornerà l’Europa League con Inter e Roma impegnate contro Ludogorets e Gent nei sedicesimi di finale.



