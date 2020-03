Coronavirus e sport/ Ecco tutti gli eventi che per ora non si fermano

Il Coronavirus è ormai una pandemia a livello globale, come ha certificato qualche giorno fa l’OMS. Sappiamo bene che pure lo sport sta pagando un prezzo altissimo, con tantissime cancellazioni o almeno rinvii, con dubbi su quando e come si potrà riprendere l’attività. Nel calcio sappiamo che si sono fermate le Coppe europee e anche tutti i principali campionati, con Liga, Ligue 1, Premier League e Bundesliga che fra giovedì e ieri hanno seguito l’esempio della Serie A e si sono arrese al Coronavirus. Eppure vi sono diversi paesi europei dove i campionati nazionali vanno ancora avanti, magari a porte chiuse come in Turchia, ma in alcuni paesi gli stadi saranno aperti, come Cipro, Russia (con un tetto massimo di 5mila persone), Bielorussia, Serbia e Islanda. Ecco l’elenco dei paesi in Europa dove i campionati non si fermano nel weekend, salvo decisioni dell’ultima ora: Cipro, Islanda, Svezia, Russia, Serbia, Turchia, Ucraina, Ungheria, Azerbaigian, Bielorussia, Finlandia, Gibilterra, Kazakistan, Kosovo, Montenegro e Far Oer.

CORONAVIRUS E SPORT: GLI EVENTI ANCORA IN PROGRAMMA

Allargando lo sguardo a tutto lo sport, l’elenco degli eventi cancellati o almeno rinviati diventa davvero impressionante. Dai motori al ciclismo, dal tennis al basket, dallo sci al volley, quasi nulla si è salvato e ciò che va avanti lo fa tra le polemiche. Ad esempio, questo è il caso della Parigi-Nizza di ciclismo, che pure tra numerose defezioni va avanti fino ad oggi, dal momento che è stata cancellata l’ultima tappa che domani avrebbe portato una carovana assai ridotta a Nizza. Nel biathlon è saltata l’ultima tappa di Coppa del Mondo che avrebbe dovuto essere settimana prossima a Oslo, ma Dorothea Wierer e colleghi sono di scena in questi giorni a Kontiolahti, in Finlandia, per quelle che sono dunque diventate le ultime gare decisive per l’assegnazione della Coppa. Una sorta di isola felice è il Messico, dove in questi giorni è regolarmente in corso il Rally valido per il Mondiale WRC e dove dal 25 al 29 marzo si dovrebbe svolgere il World Tour 4 stelle di beach volley. La Coppa del Mondo di snowboard cross è andata avanti almeno fino a ieri con il trionfo della nostra Michela Moioli, ecco poi che per la boxe resta in calendario per le qualificazioni ai Giochi Olimpici il torneo europeo di Londra fino al 23 marzo, mentre tra le ultime cancellazioni segnaliamo gli Europei di karate.

