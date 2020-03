Diretta Rally del Messico 2020/ Wrc, streaming video tv: orari e percorso (14 marzo)

Seconda giornata per la diretta del Rally del Messico 2020: quando praticamene lo sport mondiale sta chiudendo i battenti per il dilagare dell’emergenza Coronavirus, la Wrc continua a correre, data anche la situazione tutto sommato ancora abbastanza sicura che sta vivendo lo stato messicano. Ecco che allora, dopo le grandi emozioni di ieri, si torna sullo sterrato per una delle giornate più impegnative dell’intero fine settimana di gara. In questo sabato 14 marzo infatti ecco da calendario per i protagonisti del Rally del Messico 2020 ben nove special stage, con tre tappe al service park. Ricordiamo però subito agli appassionati, che visto il fuso orario tra Italia e Messico anche oggi si dovranno fare le ore piccole per non perdersi nulla di questa terza tappa del mondiale Wrc. Il via alla prima frazione odierna infatti arriverà alle nostre ore 15.58, mentre la partenza dell’ultima SS, ben corta, è attesa solo alle ore 2.26 di notte.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL RALLY MESSICO 2020

Dobbiamo ricordare che non sarà disponibile la diretta tv del Rally del Messico 2020, ma per tutti gli appassionati ci sarà l’appuntamento con WRC+ All Live, che è un servizio a pagamento grazie al quale si riuscirà a seguire la corsa in diretta streaming video. Apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone vi saranno utili anche per seguire le finestre che saranno garantite nella giornata dalla piattaforma DAZN; per tutte le informazioni utili consigliamo invece di visitare e consultare la pagina ufficiale del mondo Wrc, che trovate all’indirizzo www.wrc.com.

DIRETTA RALLY DEL MESSICO 2020: IL PERCORSO

Come abbiamo detto prima, per la giornata odierna è atteso un programma di lavoro davvero intenso per tutti i protagonisti del Mondiale Wrc: saranno infatti ben 9 special stage per la diretta del Rally del Messico 2020, con un totale di 133,74 km da coprire. Da calendario dunque oggi si partirà presto, già alle ore 15.58 con la SS13 di Guanajuatito 1, lunga 24.96 km, a cui faranno seguito le SS14 e 15 di Alfaro 1 e Derramadero 1, lunghe rispettivamente per 16.99km e 21.78 km. Poi una breve sosta al service, per ricominciare alle ore 21.56 italiane, con la riproposizione delle tre frazioni della mattina messicana: a chiudere due passaggi di appena 2 km all’Autodromo di Leon e la SS21 di Rock & Rally Leon, di 1.62 km a chiusura della giornata. Sarà quindi una giornata ben intensa per tutti, anche perchè si passerà dalle montagne messicane alle prove cittadine, le ultime in programma: saranno scintille dunque!



