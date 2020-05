Coronavirus Fase 2 biciclette/ Decreto Aprile 2020 Maggio: incentivi per le due ruote

Pubblicità

Possiamo ben dire che da lunedì 4 maggio, vale a dire quando scatterà la Fase 2 della pandemia da Coronavirus, le biciclette diventeranno il mezzo di trasporto più usato, tanto che sia il Governo che l’Istituto Superiore di Sanità hanno già pensato a bonus e incentivi affinchè le due ruote siano davvero utilizzate. Il motivo è da ricercare anche nelle pieghe di quanto stabilito per gli altri mezzi di trasporto: autobus, treni e metropolitane avranno ingressi contingentati, questo allora porterebbe tantissime persone – che si dovranno recare al lavoro – a utilizzare l’auto privata ma questo chiaramente bloccherebbe il traffico in un battibaleno. Infatti, è già stato sconsigliato di prendere la macchina per gli spostamenti; va da sé dunque che le biciclette diventino importantissime in questo periodo di Fase 2.

CORONAVIRUS FASE 2 BICICLETTE E MONOPATTINI

Nel testo del Dpcm, in merito all’utilizzo delle biciclette, si legge che tutti la potranno utilizzare per andare a lavoro o a fare la spesa, e per svolgere attività motoria; dunque le due ruote sono previste anche per quanto riguarda l’accompagnamento di figli al parco, anche se qui non potranno servirsi dell’area giochi. Si entra poi nello specifico dei bonus: già nella settimana che si apre domani, nel decreto Aprile 2020 Maggio il Governo dovrebbe prevedere una card da 200 euro grazie la quale acquistare biciclette – anche elettrice e monopattini, oppure da spendere per servizi di bike e car sharing nelle grandi città (si legge su Il Sole 24 Ore). Misura confermata anche da Paola De Micheli, ministro dei Trasporti, che ne ha parlato riferendosi ad un “buono mobilità alternativa” nelle città metropolitane e nelle aree urbane con oltre 60000 abitanti.

Non solo: il sottosegretario ai Trasporti Roberto Traversi si augura che i sindaci si mettano all’opera per prevedere quanto prima l’avvio di “piste ciclabili aggiuntive a quelle esistenti, magari utilizzando in via transitoria le corsie preferenziali”. Sul tema sembra essere pronto il comune di Milano, che ha annunciato un piano straordinario perché entro l’estate vengano realizzati 23 chilometri di nuove piste ciclabili. Al netto dei provvedimenti locali, il Governo spera che l’utilizzo di biciclette e monopattini sia realmente massiccio: naturalmente laddove sia possibile farlo, vorrebbe comunque dire aver davvero convinto le persone che in questo momento è meglio evitare i mezzi di trasporto e le auto private.



