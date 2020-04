CORONAVIRUS FRANCIA: 13.197 MORTI/ “Primi segnali di rallentamento del contagio”

Con 13.197 persone morte a causa del coronavirus in Francia, di cui 4.599 nelle case di cura e 8.598 in ospedali, si fa fatica a dire che le misure di confinamento stiano cominciando a portare dei risultati. Ma il timido allentamento della pressione sulle terapie intensive, che per il secondo giorno consecutivo riescono a guadagnare dei posti letti liberi, è un segnale quanto meno incoraggiante in un’epoca segnata dalla pandemia. I pensieri del governo, così come in Italia, sono adesso concentrati ad evitare che il calendario funga da detonatore del contagio. Con il weekend di Pasqua alle porte, infatti, il rischio è che qualcuno possa cercare di aggirare le restrizioni e pensare di trascorrere le vacanze nelle seconde case. Ed è a questo scopo che, al pari di quanto successo nel fine settimana precedente, circa 160.000 poliziotti e gendarmi saranno mobilitati per controllare ed evitare le partenze, su disposizione del ministro degli interni Cristophe Castaner.

CORONAVIRUS FRANCIA: “CONFINAMENTO DEVE CONTINUARE”

L’imperativo in Francia per arginare il coronavirus è quello di tenere duro, di non allentare la presa proprio ora che qualche timido segnale positivo comincia ad intravedersi. Lo ha chiarito il direttore generale della Sanità transalpina, Jerome Salomon, come riporta Le Monde: “Abbiamo visto per alcuni giorni i primi impatti del contenimento, un lievissimo rallentamento dell’epidemia: sembra iniziare un altopiano molto elevato, con un’epidemia ancora molto dinamica, sempre molto eterogenea a seconda delle regioni” . In queste condizioni, rimane “essenziale continuare” il confinamento, “soprattutto all’avvicinarsi di questo fine settimana di vacanza “, ha insistito. L’opinione iniziale del consiglio scientifico, su cui si sono basate le scelte di Emmanuel Macron, era di un lockdown di “almeno sei settimane“. L’inquilino dell’Eliseo si rivolgerà lunedì sera alla nazione con un discorso sulle misure per fronteggiare la crisi: per lui sarà il quarto intervento dall’inizio dell’epidemia in Francia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA