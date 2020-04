Coronavirus Francia: 21.856 morti, 158.183 casi/ Calciatore del Montpellier positivo?

Pubblicità

Il Coronavirus in Francia ha costretto le autorità sanitarie e amministrative ad aggiornare il bilancio connesso alla pandemia nel Paese transalpino: ad oggi sono 158.183 i casi confermati, con 21.856 persone decedute dopo avere scoperto di aver contratto il Covid-19. Il Governo ha comunicato, intanto, che dal 4 maggio effettuerà le prime distribuzioni di mascherine al pubblico, ovvero una settimana prima del graduale ritorno alla normalità previsto dall’11 maggio. Sono allo studio diverse modalità di distribuzione, ha confessato il segretario di Stato per l’Economia Agnès Pannier-Runacher in un’intervista a “Les Échos”: “Lo Stato contribuirà a fornire le mascherine al pubblico il più presto possibile attraverso i canali di distribuzione più idonei. Sono stati individuati diversi metodi di distribuzione per consentire al maggior numero possibile di francesi di accedervi. Il campo delle possibilità è molto ampio e stiamo esaminando tutte le ipotesi: farmacisti, municipi, supermercati, tabaccherie, piattaforma Afnor, e-commerce”.

CORONAVIRUS FRANCIA: POSITIVO ANCHE UN CALCIATORE DEL MONTPELLIER?

Al momento, il Governo francese ha avviato una linea di produzione di mascherine fabbricate con tessuti lavabili e riutilizzabili. L’offerta, attraverso la produzione e le importazioni francesi, aumenterà rapidamente fino a superare i 25 milioni di maschere alla settimana entro la fine di aprile. Nel frattempo, giunge la notizia del ricovero in ospedale di un calciatore del Montpellier, club militante in Ligue 1, il massimo campionato francese. Secondo alcune fonti locali, il diretto interessato sarebbe affetto da Coronavirus e si tratterebbe del centrocampista Junior Sambia, prelevato dal Niort tre anni fa. “A seguito di problemi digestivi e respiratori, uno dei nostri giocatori è stato ricoverato in un ambiente specializzato per beneficiare di cure adeguate”, ha dichiarato il club in un breve comunicato stampa. Il ragazzo si troverebbe attualmente presso il reparto di terapia intensiva di una clinica privata della città di Montpellier, stando a quanto riferiscono i beninformati sulle vicende del club transalpino.



