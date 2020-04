Coronavirus Francia: 22mila vittime/ Veran “Mascherine per gli alunni? Difficile”

Pubblicità

Nuovo aggiornamento quotidiano con i dati riguardanti l’epidemia da coronavirus in Francia. Come sempre facciamo affidamento sulla mappa dell’università americana John Hopkins, che da quando è scoppiata l’emergenza registra vittime, casi e guariti di tutto il mondo. La Francia è la quarta nazione come numero di morti, con 22.245 vittime (13.852 decedute in ospedale, 8.393 in istituti sociali e medico-sociali), praticamente le stesse della Spagna, e dietro a Italia e Stati Uniti. Nelle ultime 24 ore sono morte comunque “solo” 389 persone, il dato più basso della settimana, tenendo conto che negli scorsi giorni le vittime si assestavano sempre oltre le 500 al giorno. Per quanto riguarda i casi totali, invece sono 159.495 le persone che si sono ammalate/che attualmente convivono con il covid-19 in Francia, quarta nazione al mondo per numeri di casi dietro a Stati Uniti, Spagna e Italia.

CORONAVIRUS FRANCIA: 28.658 PERSONE ATTUALMENTE RICOVERATE

Negli ospedali vi sono al momento 28.658 persone, per un aumento di 1346 ricoveri rispetto alle precedenti 24 ore, con un saldo negativo di 561 posti. Di queste, 4.870 si trovano in terapia intensiva, con una crescita di 155 nuovi ricoveri rispetto a giovedì. Il direttore generale della sanità francese, Jerome Salomon, ha spiegato che “La circolazione del virus rimane ad alto livello”, aggiungendo comunque che “Questa emergenza sta lentamente ma costantemente diminuendo”. Così invece Olivier Veran, numero uno della Salute d’oltralpe, che parlando della riapertura delle scuole, prevista il prossimo 11 maggio, ha detto che sarà “molto complicato far indossare mascherine a dei bambini” e che non esistono “raccomandazioni scientifiche”. Di conseguenza, sarà fondamentale istruire gli alunni sulla necessità del distanziamento sociale: “Penso – ha aggiunto – che dobbiamo insistere nei comportamenti anticontagio, lavarsi le mani, tossire nel gomito…non c’è nessuna raccomandazione scientifica che dica di far indossare mascherine ai bambini”.



