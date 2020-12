Coronavirus Francia, Germania, Uk/ Ultime notizie Macron “Mutazione è problema”

Ultime notizie e aggiornamenti in merito all’epidemia di coronavirus in Europa, e partiamo dalla Francia, dove nelle scorse ore è uscito allo scoperto il presidente Emmanuel Macron. Il “padrone” dell’Eliseo ha commentato le ultime notizie in merito alla variante del covid scoperta nel Regno Unito, chiedendo di “raddoppiare la vigilanza”, dopo una “mutazione problematica”.

Il massimo rappresentante dei transalpini ha poi aggiunto che questa “mutazione problematica del virus – le parole in videoconferenza al consiglio dei ministri. con una forma molto più aggressiva” mostra “la complessità di questo virus, oserei dire la sua aggressività, la sua creatività e l’umiltà di cui dobbiamo sempre dar prova”. A Macron ha fatto eco Jean-Baptiste Djebbari, ministro dei trasporti francesi, che attraverso Twitter ha fatto sapere: “Nelle prossime ore, al livello europeo, attueremo un protocollo sanitario solido affinché i flussi dal Regno Unito possano riprendere. La nostra priorità: proteggere i nostri connazionali all’estero e i nostri concittadini”.

CORONAVIRUS GERMANIA: CHIUSI GLI STORE APPLE

Dalla Francia spostiamoci proprio nel Regno Unito, dove ha origine la mutazione del covid che si trasmette più facilmente. A riguardo è intervenuto l’Ecdc, il Centro europeo per il controllo delle malattie, che ha spiegato che il nuovo covid circola già dal mese di novembre, da circa 30 giorni, e tre sequenze di campioni sono stati raccolti in Damimarca e uno in Australia, sempre collegati al focolaio inglese. L’Ecdc ha quindi aggiunto che si è già “verificata una sua diffusione internazionale, anche se non se ne conosce l’estensione”. Alla luce delle ultime notizie provenienti dall’Inghilterra, la Apple ha deciso di chiudere una serie di suoi store fisici in molte nazioni, e oltre al Regno Unito sono stati chiusi i negozi anche in Germania, altra nazione che sta vivendo una seconda ondata particolarmente virulenta. Non è comunque la priva volta che la Mela chiude i propri negozi visto che già nella prima ondata erano state numerose le serrande abbassate in varie parti del mondo.



