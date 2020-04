CORONAVIRUS FRANCIA, OLTRE 6500 MORTI/ Governo teme per la tenuta sociale del Paese

La Francia vive il suo giorno più buio dall’inizio dell’epidemia di coronavirus e si prepara con ogni probabilità ad estendere il periodo di quarantena oltre il 15 aprile. Con 588 morti nella giornata di venerdì, il conto dei decessi registrati negli ospedali arriva a quota 5091, cui bisogna aggiungere i 1416 avvenuti nelle case di cura, il cui dato è ancora parziale. L’attenzione dell’esecutivo adesso è indirizzata ad evitare che le vacanze di Pasqua, iniziate ufficialmente ieri nell’Île-de-France e in Occitania, diventino un inarrestabile veicolo di nuovi contagi. Per questo motivo oltre 160.000 poliziotti e gendarmi sono stati mobilitati e, per tutto il fine settimana, controlleranno aeroporti, stazioni, strade e autostrade in quello che il Segretario di Stato per gli interni Laurent Nuñez ha definito un “sistema di controllo eccezionale”.

CORONAVIRUS FRANCIA, IL GOVERNO TEME PER LA TENUTA SOCIALE

Anche nel governo francese, come d’altronde in tutte le democrazie occidentali, ci si domanda fino a quando sarà possibile proseguire con lo “stato d’eccezione” che sta confinando in casa milioni di cittadini abituati a vivere le proprie vite in totale libertà. Come riportato da Le Parisien, quasi tutti i francesi per il momento ritengono “necessarie” le misure di contenimento decise dal governo. Il ministro dell’Interno, Cristophe Castaner, ha commentato: “Oggi, la consapevolezza della lotta che dobbiamo combattere insieme mi sembra condivisa a livello globale”. La domanda è fino a quando questa unità d’intenti resterà intatta: le fratture all’interno della società francese sono profonde, come testimoniato nei mesi scorsi dall’ascesa dei gilet gialli e il rischio di disordini sempre presente. Un segno in questo senso è stata la reazione rabbiosa della popolazione delle campagne alla notizia del trasferimento di molti parigini in fuga dal virus. E nel partito di Emmanuel Macron il timore che la sovranista Le Pen possa soffiare sul fuoco delle divisioni è quanto mai concreto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA