Coronavirus Francia, Spagna, UK/ Ultime notizie: preoccupa situazione di Madrid

Preoccupa l’aumento esponenziale aumento di casi positivi in Italia, ma la situazione è decisamente peggiore in altri paesi europei. L’emergenza coronavirus in Francia sta spingendo le autorità a prendere provvedimenti più rigorosi per evitare una nuova violenta ondata di contagi. Il Public Health France ha reso noto che lunedì sono stati registrati 4.069 nuovi infettati, cifra alta ma fortunatamente lontana dai 16 mila casi di venerdì scorso. Purtroppo resta alto il numero di morti, 81 vittime solo ieri, che portano il bilancio a 31.808 decessi dall’inizio dell’emergenza (21.142 negli ospedali e 10.666 in istituti medico-sociali come le case di cura). Elevata la percentuale di persone positive al Covid-19 tra quelle testate, passata dal 7,4% al 7,5%, mentre il conto dei ricoverati è salito di 4.070 unità solo negli ultimi sette giorni. Tra questi pazienti, 780 sono stati ricoverati in terapia intensiva.

Coronavirus Francia, Spagna, UK: le ultime notizie

L’emergenza coronavirus in Spagna sta tornando a numeri degni di nota e il Governo è pronto ad agire, particolare attenzione va alla Comunità di Madrid. Solo nell’ultima settimana sono state messe in isolamento 1 milione di persone, ma l’esecutivo centrale chiede misure ancora più rigide. In Spagna l’emergenza sanitaria ha registrato più di 31 mila morti e oltre 700 mila contagiati – preiìcisamente 716.481, cifra più alta d’Europa – e va particolare attenzione al tasso di infezione: 300 per 100 mila abitanti in Spagna, 775 per 100 mila abitanti solo nella regione di Madrid. L’emergenza coronavirus colpisce duramente anche l’UK, dove il governo ha già adottato provvedimenti restrittivi ed è pronto a calcare la mano. Previste nuove disposizioni per alcune aree dell’Inghilterra nord-orientale, dove è stato registrato un esponenziale aumento di infettati: parliamo di Newcastle, Northumberland, Gateshead, North Tyneside, South Tyneside, Sunderland e lacontea di Durham.



