Coronavirus: Gianluigi Martino fidanzato Valeria Marini/ Video:”Sto bene”, lei preoccupata: “Mia mamma?”

Gianluigi Martino, fidanzato di Valeria Marini, ha voluto far pervenire tutto il suo affetto e la sua vicinanza all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 4 alla sua dolce metà. Un regalo che la produzione del reality show ha deciso di fare alla bionda showgirl e anche agli altri concorrenti del programma, in virtù della loro grande preoccupazione per quanto sta accadendo fuori da Cinecittà e nel resto del Paese e d’Europa, dove il Coronavirus continua a mietere contagi e, purtroppo, vittime. Così, il video di Gianluigi a Valeria si sarebbe dovuto rivelare foriero di serenità per Queen Valery, che però è parsa quasi distratta durante la riproduzione del file a lei destinato, come se avesse la testa impegnata altrove. Il motivo è presto spiegato…

GIANLUIGI MARTINO FIDANZATO VALERIA MARINI, LEI: “MA MIA MAMMA?”

La distrazione di Valeria Marini durante la messa in onda del video che il suo fidanzato le ha dedicato è giustificata da una profonda preoccupazione che alberga nell’animo e nel cuore della concorrente, riconducibile a sua madre, che da tempo ha scelto di ritirarsi a vita privata, interrompendo ogni forma di contatto con la figlia, con quest’ultima che ha sofferto e soffre ancor oggi tantissimo per la decisione materna. Così, mentre Gianluigi le diceva “ciao, amore mio dolce. Sono con i nostri gatti che ti salutano e ti mando questo videomessaggio per dirti di stare tranquilla, che qui la situazione è sotto controllo. Noi stiamo bene, io sto bene. Mi manchi tantissimo”, lei asseriva: “Mia mamma?“.

