CORONAVIRUS, IL DALAI LAMA IN QUARANTENA/ “Decisione a scopo precauzionale”

L’emergenza coronavirus non fa sconti e non risparmia proprio nessuno. Anche il Dalai Lama in Tibet ha dovuto così adeguarsi alle misure precauzionali che si stanno prendendo in tutto il mondo ed è stato messo in quarantena, scontando così un periodo di isolamento sociale, compresi gli altri monaci, per evitare il contagio da covid-19. Il Tibet d’altronde è una regione autonoma della Cina e anche se il contagio da quelle parti è arrivato in maniera molto più attenuata rispetto al versante centrale con l’epicentro a Wuhan, le precauzioni che ora stanno coinvolgendo tutto il mondo non potevano non riguardare anche una delle più eminenti figure religiose a livello mondiale. Il Dalai Lama è infatti il leader spirituale del buddismo tibetano, ha 84 anni e vive a Dharamsala, nello Stato indiano dell’Himachal Pradesh. Il nome dell’attuale Dalai Lama è Tenzin Gyatso ed è in carica dal 17 novembre del 1950.

“ANNULLATI TUTTI GLI APPUNTAMENTI PREVISTI”

La decisione è stata comunicata dall’ufficio di rappresentanza di Sua Santità il Dalai Lama a Ginevra. “Il Dalai Lama – è stato scritto nella nota ufficiale – sta bene ed è solo a scopo precauzionale che è stato deciso di mettere Sua Santità in quarantena e di annullare gli appuntamenti previsti“. Era d’altronde prevedibile che il Dalai Lama non potesse più svolgere incontri, né localmente né a livello internazionale, con tutto il mondo che sta vivendo strette misure di contenimento per evitare di veder dilagare l’epidemia da coronavirus, che proprio in Cina è stata contenuta con una quarantena strettissima a partire da Wuhan e la regione dello Hubei, dove ha iniziato a diffondersi il contagio. La figura del Dalai Lama è sempre al centro di contenziosi politici rilevanti: vive infatti ormai da decenni in India nello Stato dell’Himachal Pradesh, dove arrivò e venne accolto come esule nel 1959 confidando nel sostegno dell’allora primo ministro dell’India, Jawaharlal Nehru, con un seguito di 120mila tibetani in seguito alla durissima repressione cinese del movimento di resistenza del Tibet



