Coronavirus in Basilicata/ Assessore Sanità: “Paziente uno? Mangia la pastasciutta”

Nelle scorse ore è stato registrato il primo caso di coronavirus in Basilicata, un uomo di 46 anni di Trecchina, in provincia di Potenza. Intervenuto ai microfoni de Il Fatto Quotidiano, l’assessore alla Sanità della Regione Basilicata Rocco Luigi Leone ha spiegato: «Siamo addirittura più abbondanti rispetto ai dati del sistema sanitario nazionale, quindi siamo tranquilli da questo punto di vista. Ma io penso che non serviranno: per essere estremamente prudenti abbiamo deciso di dare questi dati, per dire ai cittadini lucani di stare tranquilli e che siamo attrezzati per tutto, ma io penso che non ci sarà bisogno di tutto questo». Successivamente, Leone ha alleggerito il discorso con una battuta: «Il paziente uno della Basilicata è un paziente che se ne sta tranquillamente a casa a mangiarsi il suo piatto di pastasciutta con la mamma: sdrammatizziamo».

CORONAVIRUS BASILICATA, POSITIVO UN 46ENNE DI TRECCHINA

Come dicevamo, il primo caso di coronavirus in Basilicata riguarda un 46enne rientrato nella sua Trecchina dopo un viaggio nella provincia di Brescia per un intervento chirurgico in una struttura sanitaria. Come riporta La Stampa, l’uomo è rientrato in Basilicata lo scorso 27 febbraio 2020 in autobus: la task force regionale ha acquisito la lista dei passeggeri, i nominativi ora saranno inviati ai servizi di igiene e sanità pubblica territorialmente competenti per essere monitorati. Il quotidiano mette in risalto che era stato lo stesso cittadino lucano a segnalare il suo rientro dalla Lombardia ai servizi sanitari lucani. Il 46enne ha avvertito alcuni sintomi tipici del Covid-19, ma le sue condizioni sono buone: «Non presenta nessun sintomo grave», ha spiegato il governatore Vito Bardi. Come spiegato anche dall’assessore, è nella sua casa, assistito e seguito dai medici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA