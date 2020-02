Coronavirus in Pubblica Amministrazione/ Dadone “ok telelavoro, non affollare uffici”

Dalle aziende alle scuole, dai lavoratori autonomi ai ristoranti fino alla Pubblica Amministrazione: il Coronavirus e l’emergenza epidemia esplosa in almeno 9 Regioni italiane si propaga sempre più e la necessità di non rimetterci eccessivamente in blocco produzione e lavori arretrati è fondamentale in questo periodo. Per questo motivo, dopo la decisione del Governo di applicare fino al 15 marzo la possibilità di smart working (lavoro da casa, ndr) per le aziende private, la Ministra della PA Fabiana Dadone ha emanato ordinanze e novità anche per quanto riguarda i lavoratori nel settore pubblico che riempiono gli uffici di tutta Italia. «Anche nella P.A. privilegiare modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, favorendo chi ha patologie, i pendolari e quelli su cui grava la cura dei figli. Invito a potenziare il ricorso al lavoro agile», scrive la Ministra nell’ordinanza firmata ieri sera dove raccomanda il più possibile lo svolgimento di “modalità telematica” per i lavori che lo permettono. Si tratta per il momento delle indicazioni in materia di «contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 fuori dai comuni interessati di Veneto e Lombardia»: non significa dunque la chiusura di tutti gli uffici pubblici, bensì la possibilità di sfruttare il telelavoro laddove possibile, a partire da riunioni, convegni e meeting.

SMARTWORKING E FLESSIBILITÀ: LE REGOLE NELLA PA

«Per le amministrazioni che forniscono servizi di mensa o che mettono a disposizione dei lavoratori spazi comuni» si scrive nell’ordinanza della Dadone, «l’opportunità di adottare apposite misure di turnazione tali da garantire l’adeguato distanziamento». Si raccomanda in ogni modo di evitare il sovraffollamento in uffici pubblici e locali frequentati da personale esterno: «scaglionamento degli accessi e assicurare la frequente aerazione degli stessi» sono le misure consigliate dall’ordinanza della Ministra PA. Negli spazi invece non aperti al pubblici, verranno resi disponibili «dispenser di disinfettante o antisettico per le mani, guanti e mascherine per specifiche attività». Nel frattempo ieri il nuovo Dpcm attuativo del Decreto Coronavirua promosso dal Premier Conte ha deciso che fino alla metà di marzo le aziende di sei regioni del Nord – Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria – potranno applicare il «lavoro agile». In questo modo, si consente alle imprese di utilizzare lo smart working «in deroga e anche in assenza degli accordi individuali».

