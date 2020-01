Coronavirus Italia e mondo/ Mappa contagio, come si diffonde: caso sospetto a Pistoia

Un caso di coronavirus in Italia? Una turista cinese di 53 anni è ricoverata da ieri all’ospedale San Jacopo di Pistoia. La donna, originaria della provincia dell’Hubei, viaggiava con una comitiva di una ventina di turisti cinesi a bordo di un pullman diretto a Lucca. Ma all’improvviso è svenuta accusando una sintomatologia simile all’influenza con lieve rialzo della febbre. L’Asl Toscana Centro in una nota ha fatto sapere che il mezzo si è fermato precauzionalmente nell’area di servizio di Serravalle Pistoiese dell’A11, da dove è stata chiamata la centrale operativa 118 Empoli-Pistoia. La paziente, come riportato da Il Messaggero, è stata soccorsa e trasferita nel pronto soccorso di Pistoia. Qui i sanitari hanno subito attivato le procedure previste dal protocollo ministeriale per questi casi. Nel frattempo è stato deciso di isolare l’area di servizio: la polizia stradale ha fatto uscire tutti tranne i lavoratori. Poi è stata riaperta. Gli altri viaggiatori invece hanno ripreso il viaggio verso Lucca, ma saranno sottoposti ad accertamenti.

CORONAVIRUS ITALIA E MONDO: CASO CONFERMATO IN GERMANIA

Solo nell’Hubei, la provincia da cui ha origine la donna ricoverata in Italia, i casi sono stati 2.714, di cui 2.567 trattati con il ricovero ospedaliero e 47 nel frattempo dimessi dopo le relative cure. Si tratta dunque di un caso sospetto di coronavirus in Italia. Sono in corso accertamenti anche per capire se la donna era già in Italia nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia. In questo caso i sanitari procederanno con gli esami previsti dal Ministero della Salute, inviando i campioni biologici all’Istituto Superiore di Sanità. In Germania invece è stato accertato il primo paziente affetto da coronavirus: si tratta di un imprenditore contagiato dal contatto con un’ospite cinese ricevuta nella sua impresa. La donna si trovava in Baviera per una sessione di aggiornamento alla Webasto. Si tratterebbe del secondo caso al mondo di trasmissione del virus fuori dalla Cina, dopo quello in Vietnam. Gli altri contagiati di cui si ha notizia invece erano stati recentemente in Cina.

CORONAVIRUS ITALIA E MONDO: MAPPA CONTAGIO

Coronavirus nel mondo: otto casi di contagio sono segnalati in Thailandia, altrettanti a Hong Kong. Altri 5 in Usa, come in Australia, a Taiwan, a Macao. Quattro in Giappone, Singapore e Malesia. Tre in Francia e in Corea del sud, due in Vietnam, uno in Canada e in Nepal. Christian Lindmeier, portavoce dell’Oms, ha fornito le ultime notizie sul coronavirus: «Quello che abbiamo capito è che il periodo di incubazione può essere tra 1 e 14 giorni. Non sappiamo però se i sintomi possono incidere sulla possibilità di contagio». Ma diagnosticare il coronavirus è difficile proprio perché i sintomi sono diversi e non tutti sono conosciuti al momento. «Tosse, mal di testa, febbre alta… Ma ci possono essere anche problemi respiratori e infiammazioni. Quindi è molto difficile diagnosticare. Alcuni infatti hanno mostrato diversi sintomi». Per quanto riguarda il virus, invece, l’Oms ha scoperto che «non ha una vita lunga». Il tempo di sopravvivenza del virus è ridotto, quindi dopo circa trenta minuti potrebbe non contagiare nessuno. Ma Lindmeier ha commentato anche lo studio di Lancet, secondo cui il coronavirus potrebbe essere anche asintomatico. «Sicuramente questo ci preoccupa, ma finora non abbiamo altre indicazioni».



© RIPRODUZIONE RISERVATA