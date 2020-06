Coronavirus Italia, ultime notizie/ Aggiornamenti: +379 casi, oggi Conte dai pm

Pubblicità

Le ultime notizie in merito all’epidemia di coronavirus in Italia, e gli ultimi aggiornamenti, ci raccontano di un dato delle vittime in diminuzione, ma di una curva degli infetti che è tornata a salire. In base all’ultimo bollettino della Protezione civile, quello emesso come di consueto ieri sera dopo le ore 18:00, nelle ultime 24 ore si sono registrati 379 nuovi casi, di cui ben 252 concentrati nella sola Lombardia. I morti, invece, sono stati solamente 53, fra i dati più bassi di sempre (34.167 il totale da inizio emergenza). Nel contempo continuano a calare i pazienti ricoverati nelle terapie intensive, a ieri solamente 236, meno 13 rispetto alla precedente rilevazione. Crescono anche le persone guarite, 1.300, per un totale dallo scorso 21 febbraio pari a 171.338. Continua a permanere una certa preoccupazione nei confronti della Lombardia, tenendo conto che nella sola regione al nord si concentrano praticamente il doppio di tutti i casi distribuiti nel resto della penisola. E a proposito di Lombardia, oggi il premier Giuseppe Conte verrà sentito dai magistrati come persona informata sui fatti, in merito alla questione della mancata zona rossa a Nembro e Alzano, nel bergamasco.

CORONAVIRUS ITALIA, APPROVATO IL FAMILY ACT

I pm vogliono capire se la competenza fosse della regione o del governo, o magari entrambi, e nel contempo capire se vi siano delle responsabilità penali e se il mancato isolamento dei due comuni di cui sopra sia direttamente collegabile alle numerosi morti per covid nella bergamasca. Conte si è detto comunque molto tranquillo, aggiungendo ai giornalisti di non pensare ad un suo partito, nonostante una sua probabile lista prenderebbe almeno il 14% dei voti secondo alcuni recenti sondaggi. Quella di lunedì sarà un’altra giornata di riaperture, in particolare per i bambini, visto che riprenderanno il via le attività ludiche per i più piccoli nonché i centri estivi anche per la fascia che va dagli zero ai tre anni. Riapriranno anche le sale scommesse, mentre dal 15 al via cinema e teatri. Bisognerà invece aspettare il 25 per il calcetto e gli sport da contatto. Infine, il consiglio dei ministri ha approvato il Family Act, una serie di provvedimenti a sostegno delle famiglie, precisamente in favore della genitorialità, la funzione sociale ed educativa del nucleo famigliare, il contrasto alle basse nascite, ecc ecc.



