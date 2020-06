Coronavirus Italia, ultime notizie/ Aggiornamenti, 202 casi, 10 regioni senza morti

Pubblicità

Ultime notizie e aggiornamenti riguardanti l’epidemia di coronavirus in Italia. Anche il bollettino di ieri fa sorridere, visto che nel nostro paese i nuovi casi sono stati solo 202, di cui praticamente la metà circoscritti alla Lombardia (99). Sono state invece 71 le nuove vittime, ma in ben 10 regioni si sono verificati zero decessi, chiaro indizio di come numerose zone della penisola siano ormai “covid-free”. Bene anche i positivi in meno, 1.162, nonché i nuovi dimessi e guariti, aumentati in 24 ore di 1.293 unità. E con i dati che continuano a decrescere, in Italia proseguono le ultime riaperture. La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 15 giugno, quando potranno finalmente rialzare le serrande i cinema, i teatri e le discoteche: rispettando delle regole restrittive, come per le altre categorie, i lavoratori di questi settori potranno finalmente riaprire. La giornata di ieri è stata scandita anche dai pareri di numerosi esperti, a cominciare da quello del virologo Andrea Crisanti, che ha “smentito” il fatto che gli asintomatici non trasmettano il virus (come dichiarato in precedenza dall’Oms), dichiarando inoltre che la Cina avrebbe mentito sull’inizio della pandemia.

Pubblicità

CORONAVIRUS ITALIA, LOCALTELLI: “ATTUALI CONTAGI SONO RECENTI”

Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, ha invece spiegato a SkyTg24 che i contagi che stiamo registrando ora sono recenti, quindi già “vittime” della fase 2 inoltrata: “Il tempo medio di incubazione del nuovo coronavirus è tra i cinque e i sette giorni. Qualcuno magari ha dei tempi di incubazione più lunghi, però certamente non possiamo pensare che gli attuali contagi siano un fenomeno che risale a diverse settimane fa”. Locatelli ha parlato di dati positivi, ricordando comunque di agire con cautela e che l’epidemia non è stata ancora sconfitta. Nei prossimi giorni verrà infine ascoltato anche il presidente del consiglio, Conte, in merito alla mancata istituzione della zona rossa a Nembro e Alzando Lombardo: “Riferirò doverosamente tutti i fatti di mia conoscenza – le parole del premier – non sono affatto preoccupato, non è arroganza, non è sicumera. Non commento le parole del procuratore: ci confronteremo venerdì, in piena serenità”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA