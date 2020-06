Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti: +44 morti, riaprono le frontiere

Pubblicità

Nuovo appuntamento con le ultime notizie e gli aggiornamenti in merito all’epidemia di coronavirus in Italia. Partiamo dai dati di ieri, che sono stati sostanzialmente in linea con quelli di 24 ore prima, seppur in lieve calo. In un giorno si sono registrati 338 casi in più, con l’aggiunta di 44 nuovi decessi. Il grande focolaio dell’epidemia del Belpaese continua ad essere la Lombardia, dove sono stati registrati il 72% degli infetti, per un totale di contagi da inizio emergenza salito a quota 91.658. Staccatissime invece Piemonte ed Emilia Romagna, le altre due regioni con più infetti, rispettivamente a 31.059 e 28.073. Intanto oggi si apprestano a rialzare le serrande numerose altre attività, a cominciare dalle sale cinema, che dopo una dura battaglia sono riuscite ad ottenere la possibilità di non indossare le mascherine durante la proiezione del film, di modo da poter consumare cibo e bevande. Riaprono anche i teatri, le sale giochi e i centri estivi anche per i più piccoli, fascia 0-3 anni.

CORONAVIRUS ITALIA, RIAPRONO LE FRONTIERE E GLI AEROPORTI

Ricordiamo che per poter pagare i centri estivi è possibile richiedere il bonus “baby sitter”, che può arrivare ad un massimo di 2.000 per gli operatori sanitari. Per fare domanda bisognerà recarsi sul sito dell’Inps e seguire le varie indicazioni. Altro evento importante di oggi è l’attivazione dell’applicazione per il tracciamento, Immuni, che diventerà operativa in tutto il paese dopo la sperimentazione degli scorsi giorni in quattro regioni. Riapre di fatto oggi anche la scuola, con la prima riunione plenaria delle commissioni in vista dell’esame di maturità, mentre decadono le restrizioni sugli spostamenti in tutta Europea, a cominciare da Germania, Francia, Belgio, Paesi Bassi e Repubblica Ceca. A riguardo, tornano operativi 25 aeroporti dello stivale, con incremento di voli su Fiumicino e Malpensa, di modo da favorire il turismo. Infine da segnalare l’ultima indagine dell’Iss, secondo cui le donne muoiono meno di covid rispetto agli uomini ma si ammalano in una percentuale maggiore.



