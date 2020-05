Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti, il 3 giugno riaprono le regioni

Pubblicità

Ultime notizie e aggiornamenti in merito alla pandemia di coronavirus in Italia. I dati comunicati ieri sono stati ancora una volta positivi, visto che i nuovi infetti sono stati solamente 516, mentre nelle ultime 24 ore le vittime sono state ancora una volta sotto quota 100, precisamente 87. Le persone attualmente positive, come fatto sapere dalla Protezione Civile, sono in calo di 1.811 unità, mentre guariti e i dimessi sono cresciuti dell’1.48%. La situazione più critica continua a restare quella della Lombardia, dove si sono verificati 354 nuovi casi, il che significa il 68.6% del totale. A seguire il Piemonte con 56 nuovi positivi e poi l’Emilia Romagna, con 38 nuovi casi. Tutte le altre regioni italiane, invece, registrano meno di 20 nuovi casi a testa. Alla luce di questi numeri si continua a dibattere sulla possibile riapertura dei confini regionali, e stando alle ultime sembrerebbe essere lunedì 3 giugno la data fatidica. A “confermarlo” è stato l’Iss, l’Istituto superiore di sanità, che ha fatto sapere che l’indice Rt, di trasmissibilità, è al di sotto di uno in tutte le regioni tranne nel Molise, ma quest’ultimo caso non sembra preoccupare.

CORONAVIRUS ITALIA, IL GP DI MONZA SI FARA’ A PORTE CHIUSE

Proprio per questo gli spostamenti fra regioni senza limitazione alcuna dovrebbero riprendere dal 3 giugno, anche se l’assessore al welfare della regione Lombardia, Giulio Gallera, ha indicato nell’8 giugno, fra due lunedì la data più probabile. La cosa certa, quasi sicuramente, è che ci sarà una seconda andata in autunno, molto probabilmente in ottobre, come spiegato ieri dal numero uno dell’Iss, Brusaferro, in audizione alla Camera. L’Italia si farà trovare pronta alla luce anche delle numerose strutture allestite in queste settimane, soprattutto negli ospedali del nord. Novità anche per quanto riguarda lo sport, a cominciare dalla Formula 1, con il gran premio di Monza in programma il prossimo 6 settembre che è stato confermato, seppur a porte chiuse. Niente pubblico quindi, ma il Gp d’Italia resta nel calendario del mondiale 2020, un campionato ovviamente falcidiato dal covid. Infine, per quanto riguarda la Serie A, c’è la data ufficiale della ripresa: si tornerà a giocare il 19 giugno con Atalanta-Sassuolo.



