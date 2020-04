Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti, vescovi contrari alla Fase 2

Pubblicità

L’emergenza Coronavirus in Italia, seppure la Fase 2 sia ormai prossima a esordire nel nostro Paese, non può certo ritenersi cessata: dopo cinque giorni consecutivi in cui si era puntualmente palesato un calo dei malati, ieri, domenica 26 aprile 2020, si contavano 256 pazienti in più, per un totale di 106.103 persone attualmente infette. L’ha comunicato la protezione civile nel suo consueto aggiornamento, nel quale si legge anche che sono salite a 26.644 i decessi connessi al Covid-19 nella Penisola, con un incremento di 260 vittime in 24 ore: si tratta dell’aumento più lieve registrato dal 14 marzo 2020, quando i morti furono 175. Cresce, anche se con andatura decisamente meno celere rispetto a sabato, il numero dei guariti (64.928, +1.808 in una sola giornata). Diminuiscono ancora i ricoveri in terapia intensiva per Coronavirus: attualmente sono 2.009, di cui 706 in Lombardia. Dei 106.103 malati complessivi, 82.722 sono in isolamento domiciliare, mentre 21.371 sono ricoverati con sintomi presso le strutture ospedaliere nazionali.

Pubblicità

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE: LA CEI SI RIBELLA AL DPCM. “LIBERTÀ DI CULTO COMPROMESSA”

Dopo il discorso alla nazione nella conferenza stampa di ieri sera, Giuseppe Conte è finito al centro di una nuova polemica, originata dalle disposizioni relative alla possibilità dei fedeli di partecipare alle celebrazioni religiose. Così, la CEI (Conferenza Episcopale Italiana) non è rimasta in silenzio, divulgando una nota stampa dal titolo “Il disaccordo dei vescovi” e riferita ai contenuti del DPCM sulla Fase 2 illustrato dal premier. “I Vescovi italiani non possono accettare di vedere compromesso l’esercizio della libertà di culto – si legge nel documento –. Dovrebbe essere chiaro a tutti che l’impegno al servizio verso i poveri, così significativo in questa emergenza, nasce da una fede che deve potersi nutrire alle sue sorgenti, in particolare la vita sacramentale”. Parole che non sono passate inosservate agli occhi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato in ogni caso quanto anticipato da Conte, rispondendo così alle osservazioni della CEI: “Già nei prossimi giorni sarà studiato un protocollo che possa consentire quanto prima la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche in condizioni di massima sicurezza”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA