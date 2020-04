Diretta conferenza stampa Conte/ Video, Dpcm Fase 2: programma riaperture e regole

Pubblicità

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha convocato una nuova conferenza stampa per le 20.20 di oggi, domenica 26 aprile. Lo scenario della Fase 2 è sempre più concreto: il premier ha concluso la cabina di regia con Regioni ed enti locali, quindi è pronto ad annunciare le linee ufficiali per la riapertura dell’Italia dopo il lockdown durato dal 9 marzo al 3 maggio 2020. Il premier si prepara ora ad un suo nuovo intervento in diretta video Facebook e canale YouTube di Palazzo Chigi durante il quale presenterà il nuovo Dpcm che apre la cosiddetta Fase 2, quella cioè relativa alla ripartenza del Paese. Dopo l’annuncio fatto martedì scorso sulla data della riapertura nazionale (seppur graduale) – dal prossimo 4 maggio – ora il Presidente del Consiglio dovrà dettagliare quei 5 punti raggiunti dopo il confronto con la task force di Vittorio Colao, il Comitato tecnico scientifico e la cabina di regia con Comuni, Regioni e opposizioni.

Dopo il Consiglio dei ministri che ha portato al via libera del Def e dello scostamento di bilancio, ora la svolta. Alcune Regioni hanno già annunciato il loro piano, come ad esempio la Lombardia che ha fatto sapere la sua intenzione di tornare ad una “nuova normalità” a partire dal prossimo 4 maggio. C’è poi il Veneto che ha allentato alcune misure con una nuova ordinanza. Ma non è ancora del tutto chiaro il destino del resto del Paese. Secondo Carlo Bonomi, presidente designato di Confindustria, manca un metodo per le riaperture. «È dal 5 aprile che io chiedo qual è il metodo per arrivare alla riapertura e non tanto la data della riapertura e ad oggi non ho ancora avuto una risposta», ha dichiarato a “Mezz’ora in più” su Raitre. Bonomi chiede «meno slogan e più concretezza», perché «stiamo arrivando alla fatidica soglia del 4 maggio senza sapere ancora quale sarà il metodo».

Il numero uno di Confindustria ha aggiunto che «non è che si mette in salvaguardia la salute delle persone chiudendo le imprese». Bisogna invece vedere «come mettere in sicurezza le imprese per garantire la salute ai lavoratori». Bonomi ha spiegato poi cosa si aspetta, cioè «che domani mattina almeno le imprese che hanno la capacità di rispondere agli accordi di sicurezza» siglati da governo e sindacati. Ma anche che le grandi catene «possano riaprire perché stanno perdendo quote di mercato e molte imprese saranno fuori» se non riaprono.

IL CALENDARIO DELLA FASE 2

Nelle più recenti anticipazioni fatte dalla task force di Vittorio Colao, sono 4 le date principali attorno alle quali si “fonderà” la nuova fase 2 in tutta Italia: dal 27 aprile sono previste riaperture per aziende di macchine industriali per agricoltura e silvicoltura. Sarà però solo un “entrée” prima del prossimo 4 maggio quando ripartiranno i cantieri, le industrie del tessile e della moda (anche Lotto e Superenalotto) ma soprattutto sarà il giorno dove avverranno i primi sostanziali allentamenti per quarantena e spostamenti. Si potrà andare fuori dal Comune di residenza, fare sport all’aperto anche lontana da casa, da soli o a due metri di distanza dagli altri, andare a visitare parenti e amici; fino all’11 maggio, quando il terzo step prevede un monitoraggio costante della situazione epidemiologica (se i contagi risalgono vi saranno allora nuove chiusure e potenziali zone rosse specifiche). In quella data dovrebbero poi riaprire negozi al dettaglio, mentre resteranno ancora chiusi invece centri commerciali e mercati rionali che non vendono alimenti. Da ultimo, il 18 maggio dovrebbe essere la dead line per bar e ristoranti: dovrà essere garantita distanza di un metro dal bancone, due metri tra un tavolo e l’altro, mascherine e guanti per i camerieri. Se poi a quel punto i dati nazionali saranno positivi allora potranno essere sbloccati anche gli spostamenti tra una Regione e un’altra. (a cura di Niccolò Magnani)

LE ANTICIPAZIONI SUL NUOVO DPCM

Era attesa dopo il 20 aprile la nuova conferenza stampa del premier Conte soprattutto dopo un lungo primo incontro avuto nei giorni scorsi in videoconferenza con la task force per la Fase 2 che vede a capo Vittorio Colao, con l’obiettivo di individuare una prima roadmap per uscire in maniera graduale dal lockdown. Nella doppia informativa a Camera e Senato di martedì scorso, il Premier Conte aveva anticipato i 5 punti cardine della nuova fase 2 in partenza dal 4 maggio prossimo che saranno inseriti nel nuovo Dpcm: mantenere e rispettare il distanziamento sociale, promuovendo l’utilizzo di mascherine e Dpi fino al vaccino; rafforzare le reti sanitarie sul territorio, come arma più efficace per la lotta al virus, con particolare attenzione alle case di cura; intensificare la presenza di Covid-hospital per la gestione dei pazienti infetti e ridurre i rischi di contagio nelle strutture sanitarie; Uso corretto dei test, sia tamponi che test sierologici; Rafforzamento della strategia di mappatura dei contatti sospetti con l’utilizzo delle nuove tecnologie.

Sul fronte delle modifiche da apportare alla vita che ripartirà dopo il 4 maggio, Conte ha ribadito che «anche per le misure di distanziamento sociale ci saranno alcune modifiche, non ci sfugge la difficoltà dei cittadini nel continuare a rispettare le regole anti contagio e l’aspirazione al ritorno alla normalità». Tuttavia, «imprudenze potrebbero compromettere sacrifici. Un’avventantezza in questa fase, dettata dalla legittima voglia di ripartire, può compromettere tutti i sacrifici che con responsabilità e disciplina i cittadini hanno fatto finora». Nel lungo messaggio su Facebook di martedì 21 aprile sempre il Presidente del Consiglio aveva tratteggiato le linee direttive per la fase 2: ecco il testo integrale.

Al momento si parla di due fronti del nuovo decreto: il rilancio degli investimenti pubblici da un lato e che dovrebbe prevedere lo sblocco dei cantieri e un nuovo pacchetto di aiuti ai Comuni dall’altro, utile al pagamento degli affitti. Bar, ristoranti, estetisti e parrucchieri, ovvero quelle attività per le quali si rende difficile l’osservanza delle distanze di sicurezza, con ogni probabilità saranno anche le ultime a ripartire, ma potrebbe essere Conte, con il nuovo Dpcm a fare maggiore chiarezza in merito alle ripartenze.

Lo scorso 10 aprile il presidente del Consiglio Giuseppe Conte aveva annunciato in conferenza stampa da Palazzo Chigi il Dpcm per alcune riaperture come librerie, cartolerie e negozi di abbigliamento per bambini. “Proroghiamo le misure restrittive fino al 3 maggio, una decisione difficile ma necessaria di cui mi assumo tutte le responsabilità politiche”, disse in apertura. Oggi potrebbe allentare ulteriormente le restrizioni. (a cura di Emanuela Longo e Niccolò Magnani)

AUTOCERTIFICAZIONE E APP IMMUNI

Tra le altre novità che il Dpcm – delineato in conferenza stampa – conterrà si parla con insistenza di una nuova autocertificazione che le aziende dovranno compilare per poter dichiarare e garantire il rispetto alle prescrizioni su dotazioni Dpi per i propri lavoratori. Non solo, il Governo con la task force guidata da Vittorio Colao ha specificato che con la medesima autocertificazione si garantiranno le regole sulla sanificazione, quelle sulla presenza contingentata dei dipendenti e sull’assistenza di un medico a cui far riferimento. Da ultimo, le aziende nella fase dovranno garantire turni diversificati e continuare a privilegiare laddove possibile lo smart working.

Per quanto riguarda invece l’autocertificazione per gli spostamenti, dovrebbe essere assorbita all’interno della nuova app “Immuni” che sarà uno degli elementi maggiormente rilevanti della nuova fase di “convivenza” con il coronavirus. L’utilizzo dell’applicazione per iOS e Android servirà sostanzialmente per tracciare con maggior semplicità i contatti degli eventuali positivi al Covid-19: sarà su base volontaria, come spiegato dal commissario Arcuri, ma nello stesso tempo avrà bisogno per essere utile che almeno il 70% degli italiani la scarichino sul proprio smartphone. Per gli anziani si studia l’ipotesi di un braccialetto che “sostituisca” lo smartphone per tracciare movimenti e contatti eventuali: non solo, è allo studio del Governo Conte anche l’ipotesi di rendere limitati gli spostamenti per coloro che non scaricano Immuni, anche se per il momento lo scenario è smentito. Con l’attenzione per la privacy e le libertà personali, la delicatissima “proposta” deve ancora essere vagliata al 100% dal CTS e dalle task force prima di essere resta universale dal prossimo 4 maggio. (a cura di Niccolò Magnani)



