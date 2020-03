Coronavirus, l’attacco di Ornella Vanoni/ “Mi sono incazza*a quando…”

Ornella Vanoni passa all’attacco per quanto riguarda il Coronavirus e non esclude colpi bassi a chi non rispetta le ordinanze e continua a vivere come se niente fosse. A Un giorno da Pecora, in onda come ogni giorno su Rai Radio 1, la nota cantante ha espresso il suo punto di vista: “Io sarei per la chiusura totale, ma non solo a Milano ma in tutto il paese“. Lancia poi un appello ai più giovani: “In tanti pensano che si parli di rischi solo per gli anziani, ma non è vero. I giovani si sentono forti e non credono alla morte. Adesso però siamo arrivati a una demenza totale. Ho visto tanti giovani ai bar sui Navigli domenica in televisione, tutti abbracciati, tutti insieme”.

Ornella non si trattiene e cala l’asso: “Mi sono incazza*a. Mi sono detta che così domani sarà un inferno“. Geppi Cucciari e Giorgio Lauro le chiedono poi come è cambiata la sua vita e se in questo periodo così difficile abbia smesso di uscire di casa: “Mi reco solo in farmacia. Ogni tanto vado al Parco Sempione che è vicino casa mia, così posso portare il mio cagnolino a fare una passeggiata”. Intanto sui social inizia a diventare, come capita sempre più spesso in questo periodo, virale il suo video per cercare di convincere i suoi fan a rimanere in casa.

