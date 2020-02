CORONAVIRUS, LE MISURE “ANTI-ITALIANI” PAESE PER PAESE/ Francia, Gb, Israele…

Fino a qualche giorno fa era l’Italia a cautelarsi dal coronavirus sospendendo i voli da e per la Cina: ora che i contagi hanno fatto segnare un’impennata sono gli altri Paesi a riservarci un trattamento simile e alle volte anche misure più stringenti. Partiamo dai cugini d’Oltralpe: in Francia i bambini e i ragazzi che hanno trascorso le vacanze in Lombardia o Veneto, rientrando a scuola dopo due settimane, sono stati invitati dal provveditorato a rimanere a casa. Nel frattempo il governo ha emesso una serie di “raccomandazioni” per chi rientra dalle due regioni italiane interessate dai due focolai emersi finora, invitando le persone ad evitare “di uscire di casa se non è indispensabile“. E’ di queste ore, invece, la decisione della Gran Bretagna di imporre una quarantena di 14 giorni agli italiani del Nord. Il periodo di isolamento dovrà entrare in azione se i cittadini presentano “sintomi anche leggeri” di un potenziale contagio da coronavirus. Nelle indicazioni aggiornate dei suggerimenti del Foreign Office si precisa che la quarantena verrà imposta solo agli italiani che vengono dal Nord, ovvero da Pisa, da Firenze e da Rimini in su.

CORONAVIRUS, LE MISURE “ANTI-ITALIANI” PAESE PER PAESE

Non sono solo Francia e Gran Bretagna ad adottare misure “anti-italiani”. Paesi comecorona Croazia, Slovenia, Grecia e Serbia per il momento si sono limitati a sospendere le gite scolastiche in Italia. Ora la compagnia greca Aegean ha fatto sapere che i suoi voli da e per l’Italia non subiranno variazioni, ma se qualcuno è intenzionato a cancellare il viaggio sarà rimborsato. A proposito di voli, a Praga, capitale della Repubblica Ceca, in aeroporto viene dedicato un gate riservato agli arrivi dall’Italia: qui avviene uno screening mirato e le misure igieniche aumentate. Dal canto loro Serbia e Irlanda hanno sconsigliato di recarsi nelle aree a rischio in Italia, con il governo di Dublino che si sta ancora riservando di valutare eventuali provvedimenti in vista del match del Sei Nazioni di rugby tra Irlanda e Italia in programma il 7 marzo. Le autorità sanitarie della Federazione croato-musulmana, una delle due entità che compongono la Bosnia-Erzegovina, hanno chiesto di aggiungere l’Italia ai Paesi da evitare per i viaggi, tra cui figurano Cina, Corea del Sud e Iran. Israele ha sconsigliato i viaggi in sette regioni italiane, mentre il Kuwait ha assunto misure forti: sospesi tutti i voli da e per l’Italia, la Corea del Sud e la Thailandia. Inoltre tutti gli stranieri che hanno visitato questi Stati nelle ultime due settimane non potranno entrare in Kuwait. Né saranno emessi nuovi visti. Per i kuwaitiani di rientro sarà invece necessaria una quarantena.

