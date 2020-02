Coronavirus aggiornamenti Italia, ultime notizie/ A Napoli militare in quarantena

Sono oltre 200 i contagiati da Coronavirus in Italia, mentre il bilancio delle vittime è di 7 morti. L’auspicio è che il contatore dei casi si fermi, ma intanto proseguono i controlli. Una donna, militare della caserma di Codogno, è ricoverata nelle stanze ad alto isolamento e pressione negativa del pronto soccorso Cotugno di Napoli, essendo tornata nel capoluogo campano in licenza. Il ricovero è avvenuto nella giornata di ieri, quando la donna ha saputo che il tenente della sua caserma, suo collega di lavoro, era risultato positivo al Coronavirus. Al momento la donna accusa febbre e altri sintomi di compromissione respiratoria: è stata quindi sottoposta ad un tampone faringeo e delle alte vie respiratorie, mentre nel laboratorio del polo infettivologico collinare è scattato il test di amplificazione genica per verificare la presenza del Coronavirus nel suo espettorato. Attesa dunque per il responso. Intanto sono state adottate misure restrittive anche in Parlamento. Sono sospese da oggi le visite di esterni e scolaresche al Senato, mentre alle conferenze stampa parteciperanno solo giornalisti accreditati stabilmente. Gli ingressi saranno ridotti a tre e ci saranno scanner per la temperatura.

AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS ITALIA: PRIMO CASO IN ALTO ADIGE

Un altoatesino che ha trascorso un periodo di tempo in una zona a rischio della Lombardia potrebbe essere il primo caso di contagio da Coronavirus in Alto Adige. Il 30enne, risultato negativo ad un primo test, è invece risultato positivo al secondo, secondo quanto fa sapere la provincia di Bolzano, che peraltro ritiene il contagio «altamente probabile». Ma si attendono riscontri dall’Istituto superiore di Sanità. Caos invece a Roma per un falso allarme: si è verificato alla stazione Termini per un sospetto caso di contagio da Coronavirus a bordo di un treno che aveva Reggio Calabria come destinazione finale. È successo ieri poco dopo le 17. Il panico però è stato causato da un equivoco, frutto – secondo quanto riportato da AdnKronos, di una conversazione tra viaggiatori che è stata male interpretata. Dopo gli accertamenti si è chiarito che si trattava solo di un falso allarme, per il quale era arrivata pure un’ambulanza in stazione, e successivamente il treno è ripartito. Oggi comunque il ministro della Salute Roberto Speranza si confronterà con gli omologhi dei Paesi frontalieri e limitrofi all’Italia per discutere dell’emergenza.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: GUALTIERI “STOP TASSE E MUTUI IN ZONA ROSSA”

Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha firmato un decreto ministeriale per «sospensione degli adempimenti e i pagamenti dei tributi e delle ritenute fiscali per cittadini e imprese della cosiddetta zona rossa che stanno subendo conseguenze più pesanti» dell’emergenza Coronavirus. Il ministro ne ha parlato al Tg1, spiegando che si tratta di una misura doverosa per i cittadini, a cui ha ribadito la sua vicinanza. Inoltre, ha annunciato di avere anche concordato con Abi «la sospensione delle rate dei mutui per i residenti della zona rossa». Gualtieri non si è invece sbilanciato sugli effetti che il Coronavirus potrebbe avere sull’economia italiana. «È prematuro quantificare» gli effetti, ma ha anche spiegato che al G20 è stato chiesto di predisporre delle misure coordinate a livello europeo e internazionale per sostenere l’economia. Invece il premier Giuseppe Conte, arrivando ieri sera alla sede della Protezione Civile per fare il punto della situazione sull’emergenza Coronavirus, ha spiegato che «l‘impatto economico potrebbe essere fortissimo».



