Coronavirus Liga/ In caso di stop la Federazione ha già deciso chi andrà in Europa

Pubblicità

Mentre in Italia come nel resto d’Europa ancora si discute del possibile ritorno in campo per il calcio, non appena sarà superata l’emergenza sanitaria per la pandemia da coronavirus, ecco che in Spagna si studia già un piano B, nel caso in cui non vi saranno le condizioni per chiudere il campionato. Stando infatti a quanto ci riporta oggi il portale tuttomercatoweb.com, la federazione spagnola, pur dicendosi più che mai fiduciosa sulla ripresa del campionato, in primis quello della Liga, pure avrebbe già fissato i criteri per chiudere definitivamente la stagione e per decidere chi prenderà parte alle prossime edizioni della manifestazioni UEFA. Una mossa dunque di chiara preveggenza da parte delle alte sfere del calcio spagnolo, che sebbene anche nei giorni scorsi abbiano ribadito la necessità di tornare in campo (e proposto anche calendari “folli” per la ripresa), pure si stanno preparando allo scenario futuro peggiore (non poi così lontano visto i drammatici numeri legati al coronavirus che leggiamo quotidianamente per la Spagna).

Pubblicità

CORONAVIRUS LIGA: CHI ANDRA’ IN CHAMPIONS LEAGUE?

In caso di stop definitivo della Liga Spagnola, chi dunque avrà accesso alla prossima edizione della Champions ed Europa League? Per dare risposta a tale domanda la federazione ha già fissato alcuni criteri di classificazione, dove saranno prioritari i risultati conseguiti dai club in campionato come nella Copa del Rey. Dunque, classifica alla mano, e fissata dopo la 27^ giornata completa, avrebbero accesso alla Champions League 2020-21 le prime quattro squadre del campionato ovvero Barcellona, Real Madrid, Siviglia e Real Sociedad. In Europa League invece andrebbero di diritto per ora Atletico Madrid, Getafe e Athletic Bilbao, quest’ultimo solo alla 10^ posizione nella classifica di campionato, ma finalista, assieme al Real Sociedad nella Copa del Rey. Staremo a vedere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA