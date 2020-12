CORONAVIRUS LOMBARDIA, BOLLETTINO 26 DICEMBRE/ Milano la provincia più colpita

Sta portando i suoi frutti la zona rossa in Lombardia: questo almeno è quanto emerge leggendo l’ultimo bollettino coronavirus Lombardia diramato ieri, nella speranza che anche il report di oggi 26 dicembre, diramato dalla Regione nel pomeriggio di Santo Stefano, confermi il lento ma evidente calo dei nuovi contagi. Il giorno di Natale i nuovi casi positivi sono stati 2.656 su 32.294 tamponi processati. A fare sua malgrado la parte del leone è la provincia di Milano, con 878 contagi, di cui 332 solo nel capoluogo. Il totale dei contagi registrati in Regione dall’inizio dell’epidemia è salito dunque a quota 467.255 a fronte di oltre 4 milioni e 700mila tamponi effettuati. In calo anche il dato giornaliero sui morti: le persone decedute in Lombardia il 25 dicembre sono state 67. Il tragico bilancio delle vittime ufficiali nella sola Lombardia parla dunque di 24.677 deceduti.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA OGGI

Le buone notizie dal bollettino coronavirus Lombardia di ieri arrivano dalla lettura dei guariti/dimessi: il conto è arrivato in Regione a quota 384.670, dei quali 4.920 che sono riusciti a superare la malattia ieri. Le persone attualmente positive sono 57.908: di queste 53.209 si trovano in isolamento domiciliare, 4.178 ricoverati con sintomi, 521 in terapia intensiva. Proprio sul fronte ospedaliero i dati sono in lieve controtendenza: per quanto riguarda le terapie intensive, infatti, si registra un ingresso in più rispetto a giovedì nel bilancio tra entrate ed uscite. Al contrario, negli altri reparti Covid, i posti letto venutisi a liberare sono 202. In attesa del bollettino Lombardia di oggi 26 dicembre diamo anche il dato relativo al tasso di positività registrato il giorno di Natale: il 9,4%. Si abbasserà con i dati odierni o riporterà una preoccupante risalita?



© RIPRODUZIONE RISERVATA