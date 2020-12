Bollettino coronavirus Lombardia/ Dati 25 dicembre: 57mila attualmente positivi

Mentre si lavora per la campagna vaccinale di massa, la Regione Lombardia continua a monitorare l’andamento dell’epidemia Covid. Oggi, venerdì 25 dicembre 2020, è atteso un nuovo bollettino con gli aggiornamenti sulla diffusione del coronavirus nella speranza che i numeri continuino a diminuire. Ieri i nuovi casi positivi sono stati 2.656 su 32.294 tamponi effettuati. Quindi, in totale dall’inizio della pandemia Covid sono stati eseguiti 4.737.558 tamponi, mentre nel complesso i casi registrati in Lombardia sono 467.255. In calo il dato giornaliero sui decessi: sono stati 67 ieri, per un totale dall’inizio della pandemia di 24.677 morti ufficiali nella sola Lombardia.

Continua a crescere invece il numero dei guariti/dimessi, che è arrivato a 384.670 nella Regione Lombardia: sono quindi 4.920 le persone che sono riuscite a superare la malattia ieri. Gli attualmente positivi sono 57.908, di cui 53.209 si trovano in isolamento domiciliare, 4.178 ricoverati con sintomi, 521 in terapia intensiva.

CORONAVIRUS LOMBARDIA: REGIONE A LAVORO PER V-DAY

In parallelo al monitoraggio dell’epidemia Covid con il consueto bollettino, la “macchina” della Regione Lombardia per la vaccinazione di massa intanto è al lavoro. Le prime persone ad essere vaccinate per il coronavirus nel V-Day il 27 dicembre prossimo saranno due donne che lavorano al Niguarda. Tra i primi a ricevere il vaccino i presidenti degli ordini dei medici e degli infermieri, rappresentanti di addetti ai servizi e alcuni del mondo emergenza e urgenza, insieme al presidente di Anpas, Fabrizio Pregliasco. Nella lista delle prime somministrazioni anche medici e professori come Massimo Galli, Alberto Zangrillo, Giuliano Rizzardino, Antonio Pesenti, Sergio Harari, Raffaele Bruno e Annalisa Malara. Secondo quanto affermato da Giulio Gallera, assessore al Welfare di Regione Lombardia, che nei giorni scorsi ha presentato il piano vaccinazione Covid, la percentuale di medici e infermieri che aderisce alla campagna vaccinale in Lombardia è molto alta. Secondo alcune stime, sarebbe attorno all’80%.



© RIPRODUZIONE RISERVATA