Coronavirus, Napoli Inter rinviata/ La semifinale di Coppa Italia non si gioca

Era nell’aria, ma adesso è ufficiale o quasi: Napoli Inter è rinviata. L’emergenza Coronavirus mette in ginocchio il mondo del calcio e dello sport in Italia: la semifinale di ritorno di Coppa Italia, in programma giovedì 5 marzo, non si giocherà come da calendario ma è stata spostata a data da destinarsi. Slittano ulteriormente dunque le due gare che avrebbero dovuto definire la finale del torneo: come sappiamo infatti anche Juventus Milan, che si sarebbe dovuta giocare questa sera, non verrà invece disputata. Aurelio De Laurentiis, come scriveva il Corriere dello Sport, si sarebbe opposto alle porte chiuse allo stadio San Paolo accettando invece il nuovo calendario imposto dalla Lega Calcio; anche all’Allianz Stadium l’impianto sarebbe stato chiuso o, al massimo, aperto ai soli residenti in Piemonte. Invece le due partite sono state rinviate: adesso bisogna capire quando le due gare verranno recuperate, perché le date disponibili iniziano a mancare e, soprattutto, tre delle quattro squadre impegnate nelle semifinali di Coppa Italia sono ancora in corsa in Europa. Insomma, il Coronavirus si sta rivelando una prova complessa, al netto degli ovvi problemi di salute e diffusione del contagio che hanno la precedenza su tutto il resto.

CORONAVIRUS, NAPOLI INTER RINVIATA

Napoli Inter viene rinviata per l’emergenza Coronavirus: cerchiamo allora di capire meglio come il calendario possa essere sistemato. I partenopei in Serie A sono a partite piene, essendo riusciti a giocare nelle ultime due giornate; l’Inter invece deve recuperare due gare, una è quella interna contro la Sampdoria mentre l’altra, pietra della discordia nei giorni scorsi, quella di Torino contro la Juventus. Trattandosi di una partita scudetto, è anche importante dove eventualmente verrà piazzata nel calendario: Beppe Marotta nei giorni scorsi ha fatto sapere che non sarebbe certo un bell’affare se i nerazzurri dovessero giocare contro i campioni d’Italia prima di averlo fatto contro la Sampdoria, ma per l’Inter le date sono realmente un problema qualora la squadra dovesse fare strada in Europa League sino alla finale. Lo stesso naturalmente vale per la Juventus, che dovrà giocare il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Lione (a proposito, la partita potrebbe e dovrebbe essere disputata a porte chiuse): se non altro i bianconeri erano riusciti a scendere in campo contro la Spal e dunque è solo uno il turno di Serie A da recuperare. Questo, unito a tutte le altre partite che non si sono giocate nei giorni scorsi, crea un bel problema e un punto di domanda a Paolo Dal Pino, già criticato e attaccato con toni durissimi dal presidente dell’Inter Steven Zhang.

