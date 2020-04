Coronavirus, numero verde per supporto psicologico/ 800.833.833 al via

Pubblicità

Coronavirus, nasce 800.833.833: il numero verde di supporto psicologico per fare fronte all’emergenza coronavirus in atto in Italia. Il numero è operativo da oggi, lunedì 27 aprile 2020, ed è stato attivato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, con il sostegno tecnologico offerto gratuitamente da TIM. Come evidenziato in una nota del Ministero, il supporto psicologico aiuterà ad affrontare ansia, confusione, stress, solitudine, nervosismo e paura: «È una risposta strutturata ed importante messa in atto accanto a tutti gli sforzi della sanità italiana per fronteggiare al meglio la sfida del Coronavirus. In questo momento è fondamentale essere vicini alle persone che hanno bisogno di un sostegno emotivo, dare ascolto alle loro fragilità, affrontare insieme le paure», le parole del ministro Roberto Speranza.

CORONAVIRUS, NASCE 800.833.833: NUMERO VERDE PER SUPPORTO PSICOLOGICO

Come evidenziato nella nota, il numero verde per supporto psicologico sarà attivo dalle ore 8.00 alle ore 24.00 e saranno a disposizione professionisti specializzati, psicologi, psicoterapeuti e psicoanalisti, ma anche servizi sanitari e sociosanitari del SSN. «Il volontariato di protezione civile è uno dei pilastri su cui da sempre si fonda il nostro Servizio Nazionale. Nel corso degli anni il Dipartimento ha puntato molto sulla formazione e siamo orgogliosi di poter contare sul lavoro di oltre 800mila uomini e donne preparate a fronteggiare sfide diverse e sempre impegnative», ha spiegato il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, che ha poi aggiunto: «A partire da oggi, oltre alle tante attività che hanno visto al lavoro i nostri volontari nella lotta al Covid-19, saremo impegnati con le associazioni specializzate in psicologia dell’emergenza nel supporto al servizio d’ascolto psicologico. Ancora una volta i volontari di protezione civile hanno messo a servizio del Paese la loro grande passione e professionalità».



