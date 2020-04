Coronavirus, origine da incidente laboratorio Wuhan?/ Da fake news a ipotesi per Usa

Pubblicità

L’ipotesi che la pandemia di coronavirus sia frutto di un incidente nel laboratorio di Wuhan, e non al mercato, è ora presa seriamente in considerazione dagli Stati Uniti. Lo rivela la Cnn, spiegando che i funzionari dei servizi segreti e della sicurezza nazionale statunitensi affermano che il governo stiano valutando questa ipotesi, anche se al momento è prematuro trarre delle conclusioni. Gli Stati Uniti non credono che il virus sia associabile alla ricerca di armi biologiche da parte della Cina. Fonti dell’intelligence ritengono più probabile l’ipotesi di un incidente. Quel che si sta cercando di capire è se qualcuno si è infettato nel laboratorio a causa di un incidente o di un errore durante la manipolazione dei materiali che ha poi portato al contagio di altri soggetti. I servizi segreti Usa stanno esaminando la situazione alla ricerca di elementi.

La teoria dell’incidente in laboratorio è stata smentita dalla Cina, mentre una fonte vicina alla task force che si occupa dell’emergenza coronavirus in Usa avverte che “ogni volta che c’è un’epidemia qualcuno suggerisce che il virus sia uscito da un laboratorio”. Di sicuro non convince il modo in cui la Cina ha gestito la situazione, per questo l’intelligence Usa vuole ricostruire cosa è successo e quindi come è nata l’epidemia che si è poi trasformata in pandemia.

CORONAVIRUS DA LABORATORIO WUHAN? USA INDAGA

Quando è stato chiesto al Segretario di Stato Mike Pompeo di quegli allarmi del 2018, resi noti dal Washington Post nei giorni scorsi, non ha smentito, però non ha neppure detto che ci sia un collegamento col Covid-19. Lui però quando parla del coronavirus lo continua a chiamare “virus Wuhan”, e questo è molto significativo. “Il Partito comunista cinese non ha dato accesso agli americani quando ce n’era bisogno, proprio all’inizio”, ha dichiarato Pompeo all’inizio di questa settimana. “Sappiamo che c’è questo laboratorio, sappiamo che ci sono i mercati umidi e che il virus ha avuto origine a Wuhan. Ma ci sono ancora molte cose che non sappiamo. Dobbiamo trovare risposte alle domande”.

L’attenzione – secondo quanto riportato dal Corriere della Sera – si sta concentrando sul lavoro di Shi Zhengli, responsabile della ricerca a Wuhan sul dossier chiave del contagio. In quei documenti inviati al Dipartimento di Stato due anni fa si segnalava la preoccupazione per i rischi che prende, stessa osservazione fatta da alcuni studiosi nel 2015. E ci sono poi i dubbi sul laboratorio di Wuhan.



