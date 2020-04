Coronavirus, Palazzo Chigi pensa fase 2/ 4 maggio già aperti ristoranti e bar?

Pubblicità

Si comincia a pensare alla fase 2 e da Palazzo Chigi iniziano a filtrare le prime indiscrezioni. In realtà il Governo tende a frenare sulla possibilità di riaprire il paese in fretta, come ipotizzato da alcuni governatori in diverse regioni. Nella serata di venerdì proprio da Palazzo Chigi è arrivata una dichiarazione precisando “che le decisioni sull’allentamento del lockdown saranno comunicate dopo la conclusione dei lavori della task force.” Ovvero, nessuna ipotesi che pure può essere stata avanzata da esponenti della maggioranza può essere giudicata definitiva. E soprattutto sembra molto difficile che il lockdown finirà di colpo in tutta Italia: si pensa a una ripartenza scaglionata, una fase 2 a velocità diverse e probabilmente 3 macroaree in cui dividere l’Italia e soprattutto mantenere ancora isolate le zone rosse dove il contagio da covid-19 è ancora molto diffuso. Le tempistiche non potranno ovviamente essere identiche tra zone dove si contano ancora numeri a 3 cifre per i decessi e regioni dove in alcuni giorni di questa settimana si è raggiunto il traguardo degli 0 morti per coronavirus.

CORONAVIRUS, 3 MACROAREE PER LA FASE 2

Non dovrebbe mancare la prudenza nelle scelte del Governo, dunque, ma da quello che emerge si potrebbe anche arrivare ad una riapertura a sorpresa già il 4 maggio non solo dei parchi, ma anche di bar e ristoranti. Nel primo caso si era già esplicitamente paventato di riaprire, magari scaglionando gli ingressi, ma consentendo soprattutto ai più piccoli di tornare a prendere un po’ di aria fresca. Ma nel caso della ristorazione si pensava dovesse essere più lunga l’attesa: la divisione in macroaree potrebbe per favorire al centro-sud quelle zone in cui il contagio non è stato incontrollato. L’Inail ha già elaborato tre classi di rischio per i vari lavoratori, un lavoro certosino sarà poi portato avanti per quanto riguarda gli orari, che dovranno essere probabilmente prolungati per garantire turni più corti e meno persone al lavoro in una fascia di tempo più estesa. Tutte misure per le quali comunque serviranno protocolli precisi, con la task force incaricata dal Governo che dovrebbe passare un weekend particolarmente intenso anche per provare a far ripartire prima del 4 maggio, forse già il 27 aprile, i settori considerati meno a rischio come come la moda, la metallurgia, i mobilifici.





