Coronavirus, “per prevenirlo siate asociali”/ L’Iss: “Evitate baci e abbracci”

Servono atteggiamenti asociali per prevenire il contagio da Coronavirus: l’ha riferito il dottor Gianni Rezza, direttore del dipartimento Malattie Infettive dell’Istituto superiore di sanità ai microfoni di Tgcom24, rimarcando la necessità di evitare di baciarsi e/o abbracciarsi. Un accorgimento prezioso, che conviene senza dubbio osservare e di cui abbiamo già parlato in parte nel nostro articolo sulle forme alternative di saluto in tempi di Covid-19, anche perché potrebbero essere inglobate altre aree all’interno della cosiddetta zona rossa. “Non credo – ha dichiarato Rezza – che la zona rossa si debba estendere anche alla città di Milano in questo momento, poiché i casi sono pochi, ma piuttosto a comuni più colpiti, come Bergamo”. E ancora: “C’è la necessità di mantenere le misure prese finora e c’è l’esigenza di estendere la zona rossa sulla base dell’incidenza di diffusione del nuovo Coronavirus”. Per poi ribadire a chiare lettere che “vanno valutate le misure di distanziamento sociale, in quanto occorre arginare la velocità di diffusione del virus. Nel resto d’Italia è cioè auspicabile un cambiamento dei comportamenti”. Sicuramente gli innamorati faticheranno di più a osservare queste restrizioni, ma l’amore, in fondo, impone anche qualche sacrificio, a maggior ragione quando in ballo vi è la salute di coppia.

