Coronavirus/ Positivo vicecapo comitato olimpico giapponese: Tokyo 2020 in bilico

Rimangono sempre più il bilico le prossime Olimpiadi di Tokyo 2020, e mentre il governo giapponese nelle ultime ore ha annunciato la volontà di proseguire i lavori nonostante l’emergenza globale del Coronavirus, ecco che cattive notizie ci giungono proprio dal paese del Sol Levante. Secondo una nota ufficiali infatti è stata appena riscontrato positivo al Covd-19 anche Kozo Tashima, vicecapo del comitato olimpico Giapponese e già presidente della federcalcio nipponica, la Jfa, oltre che membro del consiglio di amministrazione della Fifa. La notizia è delle più infauste e certo non dà ottimismo per il normale proseguo dei lavori di preparazione a Tokyo 2020 Già nei giorni scorsi sono arrivati appelli da più parti per lo slittamento della manifestazione a cinque cerchi e in settimana è avvenuta l’accensione ufficiale della torcia olimpiaca ma la cerimonia e l’inizio del suo cammino non è stato delle più semplici. Che l’ipotesi di un rinvio delle olimpiadi sia sempre più vicina?

TOKYO 2020 A RISCHIO, MALAGO’ PROPONE UNA DEADLINE

Di certo in Italia rimane in attesa degli sviluppo il presidente del Coni Giovanni Malagò, che intervenendo a Gr Parlamento ieri sera in vista del summit del Cio (programmato per oggi e domani) ha affermato: “Nessuno poteva immaginare una situazione del genere. Si naviga a vista. Se c’è un piano B? Noi abbiamo due interlocutori, il Cio ed il comitato organizzatore, è sbagliato ed inelegante anticipare questo tipo di ragionamenti, la realtà è che nessuno sa da qui a uno, due, tre mesi come staranno le cose”. Pure in questa situazione di completo caos, Malagò propone una deadline entro cui prendere provvedimenti, sia che si voglia proseguire con il calendario già ufficiale oppure che si vada verso il rinvio di Tokyo 2020: “Una dead line potrebbe essere il mese di giugno. Mancano 130 giorni, ma bisogna verificare come stanno le cose da qui a 60-70 giorni”. In ogni caso non ci resta che attendere.



