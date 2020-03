Coronavirus, Premier League sospesa?/ Arteta e Hudson Odoi positivi: quarantena club

Dopo il caso del Leicester, ecco che l’emergenza Coronavirus colpisce anche i club della Premier League di Arsenal e Chelsea. Solo nella notte e nelle prime ore del mattino infatti è stata data la notizia della positività al Covid-19 del giocatore dei Blues Callum Hudson Odoi e del tecnico dei Gunners Mikel Arteta: immediate quindi le misure di contenimento messe in atto dai due club, che di fatto hanno messo in quarantena, o meglio, “autoisolamento preventivo” staff e squadra, in attesa che nuovi controlli medici diano un quadro più chiaro di quanto sta accadendo nei due club della Premier League. In tanto però è un dato di fatto che Arsenal e Chelsea ora siano isolate e dunque non potranno prendere parte alle prossime partite di campionato e non solo, che sono state messe in calendario. I Gunners hanno già ufficializzato il rinvio della partita contro il Brighton di questo sabato e i Blues dovrebbero fare la medesima cosa a breve, nei confronti della partita contro l’Aston Villa, sempre in calendario per la Premier league questo sabato.

CORONAVIRUS, ARSENAL E CHELSEA IN QUARANTENA: PREMIER LEAGUE SOSPESA?

Con ben tre club di fatto in quarantena e dunque il Chelsea con Hudson Odoi, l’Arsenal di Arteta e il Leicester, di cui abbiamo già parlato ieri, pare più che doverosa e necessaria una sospensione del campionato di Premier League. E proprio a tal proposito questa mattina è attesa una riunione di emergenza della federazione inglese per decidere sul da farsi: una mossa però ormai considerata dai più però tardiva. Fino a nuove disposizioni, attese comunque nella giornata di oggi, per il momento è stata conferma la disputa di tutte la partite a porte aperte per il primo campionato inglese: una scelta che, se confermata, sarebbe a dir poco irresponsabile visto l’aggravarsi anche in Gran Bretagna dell’emergenza Coronavirus, Non a caso, oltre ai campionati italiani, già nei giorni scorsi si sono fermati Liga spagnola ed Eredivisie e in giornata è atteso lo stop anche al campionato francese.

