CORONAVIRUS PROVINCE SENZA NUOVI CONTAGI/ Oggi in Lombardia solo Sondrio “covid-free”

Ultimi dati sul coronavirus arrivati ormai alla vigilia della fase 2. La tendenza resta quella vista dall’inizio della pandemia, il Nord pesantemente coinvolto, nel Sud il covid-19 non ha sfondato in questa fase di fine inverno-inizio Primavera. Lo dimostra la mappa delle province “covid-free“, ovvero quelle che nelle ultime 24 ore non hanno fatto registrare nessun nuovo caso di contagio. Al Nord l’unica provincia che non ha fatto registrare nuovi casi di coronavirus è quella di Sondrio, una vera rarità nella Lombardia che resta la regione più duramente colpita di tutte dall’emergenza. Al momento un focolaio importante resta quello piemontese, con la regione infatti che fa registrare casi in tutte le sue province. Al Nord solo altre due province non hanno fatto registrare contagi di covid-19 nell’ultimo giorno, Rovigo in Veneto e Pordenone in Friuli Venezia Giulia: tutte le altre province covid-free della giornata sono a sud dell’Emilia Romagna.

PROVINCE SENZA CONTAGI, CALABRIA INDENNE

Al centro-sud i dati sono incoraggianti, addirittura la Calabria, in questi giorni nell’occhio del ciclone per la decisione della presidente della Regione Iole Santelli di riaprire più attività di quante indicate dal Governo, fa registrare zero contagi in tutte le sue province (Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia, Cosenza e Reggio Calabria). Curioso il caso della Sicilia, con le province a sud dell’Isola (Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Ragusa) senza nuovi contagi al contrario di quelle settentrionali. In Sardegna si fanno registrare nuovi infetti da covid-19 solo a Cagliari e a Nuoro, al Centro Italia buone notizie da Grosseto in Toscana e da Perugia in Umbria. Male invece il versante Adriatico, l’unica provincia con affaccio sul mare che non ha fatto registrare contagi è quella di Campobasso, col Molise che assieme alla Calabria (ma con una porzione di territorio inferiore) è l’unica regione covid-free di queste ultime 24 ore. Nel Lazio pesano i nuovi casi a Roma con un focolaio in una casa di cura nel quartiere dell’Appio Latino.





