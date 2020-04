Coronavirus Regno Unito: 4.313 morti, 42mila casi/ Pronti i tamponi fai da te

Ultimi aggiornamenti per quanto riguarda l’epidemia da coronavirus nel Regno Unito. Le vittime oltre Manica sono salite a quota 4313 nelle ultime ore, come da mappa della Johns Hopkins University. La Gran Bretagna si conferma la quinta nazione al mondo per numero di decessi, dietro a Italia, Spagna, e Francia, nonché la quarta nel Vecchio Continente. Sono ancora contenuti invece gli infetti, visto che gli ultimi dati raccontano di 42.479 casi di positività , ottavo posto assoluto dietro a Stati Uniti, Spagna, Italia, Germania, Francia, Cina e Iran. A riguardo, però, sono molti gli addetti ai lavori che storcono il naso di fronte al reale numero di casi in Gran Bretagna, visto che i tamponi eseguiti fino ad ora sono stati pochissimi. Qualcosa sembrerebbe però che stia cambiando da quelle parti del mondo, e recentemente il segretario alla salute, Matt Hancock, dopo essere uscito dalla quarantena, ha fatto sapere che il governo cercherà di attuare ben 100mila test al giorno entro la fine di aprile.

CORONAVIRUS REGNO UNITO: POCHI TAMPONI OLTRE MANICA

Attualmente in Gran Bretagna si effettuano decisamente pochi tamponi, ed indicativamente viene sottoposto a test solamente chi ha dei gravi sintomi. Inoltre, sono ancora pochi i sanitari controllati, e forse anche per questo l’8% fra medici e infermieri risulta essere affetto da coronavirus. C’è quindi chi ha pensato di realizzare dei kit test da spedire a casa di chi lo richiede, ovviamente dietro un compenso. Come riferisce la BBC, si tratta di un’azienda londinese, la Rightangled, che di solito produce test del Dna ma che sta riconvertendo i suoi tamponi vista l’epidemia da coronavirus. Il costo è di circa 200 sterline (più o meno 240 euro), ovviamente non alla portata di tutti, ma questa soluzione potrebbe ovviare al problema dei pochi test oltre manica. I kit vengono inviati per posta assieme ad un video che spiega come auto-sottoporsi a tampone. Dopo di che il test viene rispedito indietro in una sacca a rischio biologico e dopo tre giorni viene comunicato l’esito.



