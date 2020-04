Coronavirus Uk: 38mila casi, 3605 morti/ Studio di Oxford rivela: infetti sono 30 mln

Aumentano le vittime da coronavirus anche in Uk, nel Regno Unito. Stando agli ultimi dati aggiornati stamattina, i morti da covid-19 sono saliti a 3605, quinta nazione al mondo per decessi dopo Italia, Spagna, Stati Uniti e Francia, e quarta nel Vecchio Continente. Gli infetti, invece sono in totale 38.690, un dato ancora contenuto che pone la Gran Bretagna al settimo posto assoluto fra le nazioni più contagiate. Ma i numeri non tornano, o per lo meno, lo pensano gli esperti e gli addetti ai lavori. La curva dei positivi risulta ancora incomprensibile secondo i virologi, soprattutto perchè sono stati effettuati pochissimi tamponi oltre Manica. Tenendo conto che nel Regno Unito le misure restrittive sono state istituite con largo ritardo, c’è il rischio che l’epidemia esploda definitivamente a breve? Difficile dirlo, fatto sta che anche in Gran Bretagna la situazione ospedali si sta facendo drammatica. In rete è apparso un video appello di alcuni medici di Londra, che invitano la popolazione a non uscire di casa, sottolineando la difficile situazione che stanno vivendo.

CORONAVIRUS UK: OSPEDALE DA RECORD COSTRUITO A LONDRA

Per provare a sopperire a questa emergenza, è stato costruito in tempi record un ospedale con ben 4000 posti letto in quel di Londra, che dovrebbe appunto sopperire gli altri nosocomi dislocati in zona. Il nuovo ospedale è stato battezzato Nightingale Hospital, in onore di Florence Nightingale, pioniera dell’assistenza infermieristica in Gran Bretagna. Per realizzarlo ci sono volute circa due settimane, nonché turni di lavoro massacranti a cui hanno partecipato anche le forze armate reali. Una struttura inaugurata ieri che sorge nel quartiere fieristico dell’ExCel Centre, in un’area da ben 87mila metri quadri, con 80 padiglioni, ognuno da 42 posti letto, di cui 500 riservati ai pazienti più gravi. Secondo uno studio della prestigiosa università di Oxford, i britannici contagiati sarebbero già 30 milioni, e i primi infetti sarebbero scattati a gennaio di quest’anno.



