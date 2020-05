Coronavirus Serie A/ 6 positivi alla Fiorentina e 4 alla Samp: 3 sospetti nel Milan

Pubblicità

Nei giorni in cui si dovrebbe arrivare a una risoluzione comune tra Federazione e governo per la ripresa degli allenamenti collettivi come del campionato di calcio, serie A in primis, dopo lo stop per l’emergenza coronvirus, ecco che arrivano terribili notizie da parte dei club della prima serie. In seguito infatti a controlli e tamponi che i club del primo campionato hanno effettuato prima di permettere ai propri tesserati di raggiungere i campi per gli allenamenti individuali, ecco che un grave scenario di nuovi positivi al coronavirus è emerso. Il contesto e i numeri sono davvero preoccupanti: si parla infatti oltre del noto tesserato del Torino, pure di 4 positivi nella Sampdoria, di cui un recidivo e 6 alla Fiorentina: in aggiunta emergono voci preoccupanti anche per gli spogliatoi di Inter e Milan, indiscrezioni però che non sono state confermate. Per i rossoneri i media parlano poi di 3-4 giocatori non negativi ai test sierologici, probabilmente asintomatici, ma il club non ha ancora diffuso alcuna mota ufficiale.

CORONAVIRUS SERIE A: SAMP E FIORENTINA I CLUB PIU’ COLPITI

Il quadro dunque a pochi giorni da quella che dovrebbe essere la data per la ripartenza anche con gli allenamenti congiunti per la Serie A è davvero preoccupante: anche perchè non è detto che nuovi casi non sorgano nelle prossime ore quando verranno conclusi i vari test. Per il momento solo Fiorentina e Sampdoria (club che già a marzo avevano riscontrato parecchi tesserati positivi al coronavirus hanno dato notizie ufficiali nella giornata di ieri, oltre al Torino: la Viola ha infatti informato che si tratterebbe della positività al coronavirus di tre giocatori e i tre membri dello staff; per la squadra ligure di parla invece tre giocatori positivi e di uno vittima di un ritorno di positività. Tutti questi sarebbero comunque al momento asintomatici e in buone condizioni: pure però si prospetta ancora una quarantena di almeno 14 giorni, che potrebbe essere anche più lunga.



