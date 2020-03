Coronavirus, Serie A/ La Lega insiste: l’obiettivo è una conclusione regolare

La Serie A ai tempi del Coronavirus non si arrende, l’obiettivo infatti è sempre quello di concludere regolarmente il campionato 2019-2020, senza pensare a cancellazioni e nemmeno a playoff e playout, anche se come minimo uno slittamento delle date sarà inevitabile. Con una nota diffusa ieri sera, la Lega Serie A conferma di non aver preso al momento in considerazione soluzioni alternative e che si attende la fine dell’emergenza Coronavirus prima di prendere decisioni definitive. La Lega Serie A, con le società collegate in video conferenza, prosegue dunque la valutazione “dell’impatto del COVID-19 sull’attività sportiva“. La posizione della Lega Serie A, si legge nella nota ufficiale, “resta quella di terminare l’attività sportiva concludendo nei prossimi mesi i campionati nazionali, riprendendoli quando le condizioni sanitarie lo permetteranno”. A tal fine la Lega Serie A, “il cui obiettivo primario in questo momento resta la tutela della salute, ha costituito alcuni gruppi di lavoro che si dedicheranno ad affrontare l’emergenza coronavirus. I tavoli di lavoro, che vedranno la partecipazione di rappresentanti delle Società, riguarderanno tematiche mediche, tecnico-sportive, di rapporti istituzionali e di risk assessment per le Società e per la stessa Lega Serie A”.

CORONAVIRUS, SERIE A: GLI SCENARI POSSIBILI

La nota evidentemente non può ancora dire nulla di definitivo, perché nessuno sa quanto durerà l’emergenza Coronavirus e quando dunque si potrà tornare a giocare. Al momento si può dire che la Serie A resterà ferma verosimilmente almeno fino alla metà di aprile, perché ripartire subito dopo il giorno 3 sarebbe complicato per diversi motivi – si pensi solo alle tante squadre in quarantena causa positività di alcuni giocatori e tesserati. Dunque nela migliore delle ipotesi si ripartirebbe fra circa un mese: è evidente che poi il campionato dovrebbe estendersi fino a giugno, e qui entrano in ballo gli Europei, per i quali d’altronde uno slittamento è sempre più probabile, anche perché la Uefa si ritrova a dover gestire anche i ritardi nelle Coppe europee. Fondamentale però che l’emergenza non si prolunghi eccessivamente: in quel caso, purtroppo anche la Serie A dovrà iniziare a pensare a provvedimenti più drastici.

