Coronavirus Serie A/ Lega: “Unanimi nel ripartire”, ma l’AIC tentenna. Oggi assemblea

Sarà una settimana importantissima in seno alla Lega calcio Serie A, che già per oggi ha annunciato una nuova Assemblea, dove sul tavolo oltre al noto nodo dei diritti tv e il versamento dell’ultima rata da parte delle emittenti, che scadrà entro i primi di maggio, sarà centrale ovviamente il tema della ripresa degli allenamenti e ritorno in campo. E su questo, se tra club e governo le posizioni sono sempre più spaccate, ecco che la Lega Serie A procede compatta e con voce unanime, nel dichiarare la necessità di tornare a giocare e chiudere in campo la stagione. Il tutto quando chiaramente ve ne sarà possibilità, dopo lo stop imposto per l’esplodere della pandemia da coronavirus. E’ questa la posizione che la stessa Lega ha poi ribadito anche ieri al termine del Consiglio: “La ripresa dell’attività sportiva, nella cosiddetta Fase 2, avverrà in ossequio alle indicazioni di Fifa e Uefa, alle determinazioni della Figc nonché in conformità ai protocolli medici a tutela dei calciatori e di tutti gli addetti ai lavori”,

CORONAVIRUS SERIE A: L’AIC COMINCIA A TENTENNARE E CHIEDE GARANZIE

Nel mentre però continua a serpeggiare il timore che non si potrà assicurare un ritorno in campo in “totale sicurezza” e proprio su tal tema sta vacillando la posizione dell’AIC, che pure si dice “favorevole alla conclusione dei campionati”. Ieri il Direttivo dell’Assocalciatori, con il dottor Della Frera, ha esaminato il protocollo emesso dalla FIGC per la ripresa degli allenamenti, esprimendo dubbi e chiedendo “ulteriori approfondimenti da sottoporre alla commissione”. Per l’AIC dunque è netta la volontà di giocatori e calciatrici di tornare in campo, ma solo con le più ampie garanzie di sicurezza e “senza apparire dei privilegiati nei controlli medici“: in tal senso si fa riferimento alle note polemiche scatenate sull’alto numero di tamponi e sui controlli extra che sarebbero necessari da protocollo FIGC per la ripresa degli allenamenti.



