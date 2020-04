Calcio, ripresa allenamenti/ Spadafora:”Nessuna certezza sul rientro in campo”

Pubblicità

Doccia gelata per gli appassionati di calcio, impazienti di rivedere i propri beniamini in campo quanto sarà superata l’emergenza coronavirus. A gelare le speranze di molti sono state le ultime parole del Ministro dello sport Vincenzo Spadafora, che intervenuto a Tg2 Post, ha dichiarato: “Al momento non dò per certo né la ripresa degli allenamenti il 4 maggio, né del campionato. Dobbiamo capire se il calcio è pronto alla ripartenza con gli allenamenti. Riprendere gli allenamenti non per forza di cose vorrebbe dire riprendere il campionato“. Dunque ancora nulla di deciso per quello che sarà il dopo-4 maggio per il mondo dello sport e del calcio in particolare: benché le leghe e federazioni stiano lavorando alacremente in questi giorni, tra protocolli e calendari, di fatto non vi è ancora nulla di scontato.

E a ribadire il messaggio sempre ieri sera è stato anche il Ministro della Salute Speranza che ha dichiarato: “Sono un grande appassionato, ma con tutta sincerità il calcio è l’ultimo problema di cui possiamo occuparci“. Parole che non lasciano presagire nulla di buono, per chi, come circa la metà dei club della Serie A è impaziente di tornare a giocare, o almeno ad allenarsi.

CALCIO, RIPRESA ALLENAMENTI: SETTIMANA DECISIVA

Mentre dunque si allarga il fronte di coloro che chiedono lo stop della stagione, o che comunque chiedono che si prendano almeno in esame altri scenari per il mondo dello sport e del calcio di Serie A in primis, ecco che molto potrebbe accadere a stretto giro. Lega e Federazioni infatti hanno di fronte a sé una settimana quanto meno impegnativa, dove centrale sarà chiaramente il tema del ritorno in campo e della ripresa degli allenamenti. Già nella giornata di oggi infatti è attesa una nuova Assemblea di Lega e l’incontro tra UEFA e le 55 federazioni affiliate: per domani ci sarà lo scontro UEFA-club e pure occorrerà un confronto tra Federcalcio e Leghe con lo stesso Ministro Spadafora. Giovedì il calendario riporta l’incontro del Comitato Esecutivo della UEFA, da cui ci attendiamo nuove linee guida per il prossimo futuro del calcio sul continente, con particolare attenzione data ovviamente a Champions ed Europa League.

CALCIO, RIPRESA ALLENAMENTI: SI ALLARGA IL FRONTE DI CHI CHIEDE LO STOP

Si attende dunque una settimana a dir poco rovente, per un tema, quello della ripresa degli allenamenti e sperabilmente per il ritorno in campo per chiudere la stagione, che continua a dividere anche tra le alte sfere della Serie A. Di fatto, pur non dichiarandolo sempre apertamente, sono almeno 7-8 i club che propenderebbero per la chiusura anticipata della stagione: e in Serie C sono note le posizioni del presidente Ghirelli sullo stop definitivo al campionato. Sono tanti i nodi da sciogliere in ogni caso e una riposta ora è attesa dalla politica, già nei prossimi giorni: la Lega intanto permane nella sua volontà di tornare in campo e chiudere la stagione, ma nonostante i buoni numeri che arrivano legati alla pandemia da coronavirus, le speranze di una ripresa sono sempre meno.



