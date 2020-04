Coronavirus Serie B/ Lega, Balata: “Torniamo in campo per evitare conteziosi”

Pubblicità

Mentre infuria lo scontro tra Governo e Lega Serie A per la ripresa di allenamenti e campionati, pure rimane ferma la volontà anche del campionato cadetto di tornare in campo per chiudere la stagione 2019-20, dopo lo stop imposto per l’emergenza coronavirus. A ribadirlo con parole prudenti è stato solo poco fa anche il presidente della Lega B Mauro Balata, che intervenendo ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha affermato: “C’è una regola fondamentale, nel calcio si vince e si perde sul campo, guaio ad abbandonare il merito sportivo. Finché ci sarà la possibilità di portare a termine il campionato, bisognerà provarci: eviteremo contenziosi schizofrenici”. E in seguito ha aggiunto: “La nostra direzione è cercare ogni tipo di soluzione per garantire la regolarità dei campionati e il merito sportivo, nella massima sicurezza possibile dato che stiamo vivendo un’emergenza sanitaria devastante”.

CORONAVIRUS SERIE B, BALATA: CI SERVE AIUTO

Pur in questo contesto incerto, la Lega B pare compatta nella volontà di chiuderE ordinatamente il campionato cadetto, ma le difficoltà non mancano, in primis di ordine economico. Già nei giorni scorsi abbiamo evidenziato come per parecchi club, specie per Serie B e Serie C risulta praticamente impossibile attenersi alle disposizioni date dalla FIGC nel protocollo per la ripresa delle attività agonistiche. E su tale punto si sofferma Balata nuovamente: “Abbiamo bisogno di aiuti anche di natura economica, affinché le nostre società possano mettere in atto i protocolli”. Sul tema protocollo però pare che anche qui sia il Governo ad avere l’ultima parola e già nei giorni scorsi le problematiche legate all’attuabilità delle misure imposte sono parse evidenti agli occhi dei ministri competenti. Riservando poi in chiusura dell’intervento un commento sulle tante ipotesi circolanti per determinare la chiusura del campionato, come delle due promozioni tra A e B, Balata pure si rifà all’attuale regolamentazione in merito: “Promozioni e retrocessioni? Ci sono delle regole e queste non possono essere cambiate in corsa, cambiandole in corsa sicuramente sbaglieremmo”.



