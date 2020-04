Coronavirus Spagna: 13.341 morti, 136.675 casi/ 28 decessi ogni 100mila abitanti

La Spagna ha iniziato la quarta settimana di lockdown nella giornata di ieri, lunedì 6 aprile 2020, raggiungendo il triste primato di Paese con il maggior numero di morti positivi al Coronavirus in relazione alla sua popolazione. Con 13.341 decessi (28 ogni 100mila abitanti), infatti, la nazione iberica ha già superato l’Italia in termini percentuali e sta ora cercando di trovare una via d’uscita alla peggiore crisi sanitaria dal secolo scorso, come ha dichiarato il ministro della Salute, Salvador Illa. Intanto, ci sono alcune statistiche che invitano a un cauto, estremamente cauto ottimismo: i contagi e le morti a causa del Covid-19 in Spagna sono diminuiti rispetto a sette giorni fa, secondo quanto riferito dal Ministero della Salute. Si è altresì consolidata la tendenza nel reparto di emergenza, con un calo del numero di pazienti che necessitano di tali. In diminuzione anche i ricoveri, che a loro volta hanno in qualche modo allentato la pressione sulle terapie intensive.

CORONAVIRUS SPAGNA: LE AREE PIÙ COLPITE

Per quanto concerne la distribuzione geografica del Coronavirus in Spagna aggiornata alle prime ore di ieri, lunedì 6 aprile, la Comunità di Madrid si è svegliata con 38.723 infetti e 5.136 morti, seguita dalla Catalogna, con 26.824 persone positive al Covid-19 e 2.760 decessi. Allo stesso modo, l’Andalusia conta 8.581 infetti e 491 morti, l’Aragona 3.347 malati e 284 decessi, le Asturie 1.646 infetti e 86 morti e le Isole Baleari 1.320 positivi e 81 deceduti. L’area navarra ha 3.231 pazienti e 18 morti, i Paesi Baschi 8.810 infetti e 548 vittime, La Rioja 2.719 casi e 141 morti. E ancora: le Isole Canarie annoverano 1.649 contagiati e 85 deceduti, la Cantabria 1.483 Covid-positivi e 77 morti, la Castiglia-La Mancia 10.602 pazienti e 1.132 decessi, la Castiglia e Leon 9.116 infetti e 919 deceduti, la Ceuta 83 pazienti e 3 morti e, non ultima, la Comunità di Valencia, con 7.334 casi confermati e 637 decessi. Numeri che, ancora una volta, sottolineano l’incontrastata propagazione del Coronavirus in Spagna.



