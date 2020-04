Coronavirus Spagna: 17mila morti/ Da oggi ripartenza, Sanchez “de-escalation cauta”

La situazione Coronavirus in Spagna resta critica. Il Paese si piazza alle spalle degli Stati Uniti per numero di casi positivi Covid-19 (seguito da Italia e Francia), conquistando dunque il primo posto tra i paesi europei per unità di contagi. Secondo gli ultimi dati aggiornati in tempo reale e forniti dalla John Hopkins University, i contagi accertati in Spagna salgono a 166.831 per un totale di 17.209 morti. I ricoverati in tutto il Paese sono invece 62.391. L’unico moto per tentare di rallentare il contagio da Coronavirus, dunque, anche in Spagna resta l’isolamento. Lo ha confermato nella giornata di ieri il premier Pedro Sanchez annunciando da oggi, lunedì 13 aprile, una piccola ripartenza nel Paese: “si tolgono le misure estreme di congelamento dell’economia”, ha anticipato. Si procede così ufficialmente alla parziale riapertura di alcune attività produttive, esattamente come accaduto in Italia ed annunciato nell’ultimo dpcm del 10 aprile scorso. “La de-escalation sarà progressiva e molto cauta”, ha fatto sapere ancora Sanchez spiegando che comunque il Paese non è ancora entrato nella fase 2 dell’emergenza.

CORONAVIRUS SPAGNA: RIAPRONO ALCUNE ATTIVITÀ NON ESSENZIALI

In Spagna da questo lunedì ripartono alcuni servizi non essenziali che si erano fermati dopo la decisione del governo dello scorso 14 marzo. Dallo scorso 30 marzo, poi, lo stato di emergenza a causa del Coronavirus era stato ulteriormente inasprito, ma da oggi molte attività iniziano a riaprire. Dalla giornata odierna, scrive El Pais, molti uffici, cantieri e fabbriche torneranno a funzionare nonostante il parere negativo di alcuni operatori sanitari e le critiche da parte di una fazione politica. Madrid, in particolare, ha esposto i suoi dubbi sulle riaperture. Il governo intanto insiste sul fatto che il Paese non sia in fase di de-escalation e ribadisce la continuazione di isolamento. Ciò significa che gran parte della popolazione spagnola resta ancora a casa – restano chiusi bar, scuole, ristoranti, centri ricreativi e culturali – ma l’attività economica riparte, seppur lentamente. In contemporanea alla riapertura parziale, il governo di Sanchez ha rafforzato le misure di protezione distribuendo 10 milioni di mascherine sui mezzi pubblici e pubblicando un protocollo d’azione per il ritorno al lavoro in modo sicuro. Nonostante questo resta accesissimo il dibattito sull’opportunità di riaprire parte del Paese. La Catalogna lo considera “imprudente” e “sconsiderato”, ma anche da Madrid arrivano critiche all’operato di Sanchez: “Un’altra ondata in questo momento sarebbe imperdonabile”, ha tuonato Isabel Díaz Ayuso, presidente della Comunità di Madrid.



© RIPRODUZIONE RISERVATA