Coronavirus trasmesso dai cani?/ Università di Ottawa: “Forse i randagi il vettore”

Da ormai quattro mesi a questa parte gli studiosi di tutto il mondo stanno cercando di scoprire come si sia originato il coronavirus, e quale sia stato l’animale che lo ha trasmesso per la prima volta all’uomo. La tesi più quotata, anche se non è l’unica, è che il covid-19 sia infatti partito da un esemplare del mondo animale, e in molti hanno puntato il dito contro i pipistrelli, contro il pangolino, e contro il serpente. L’ultima teoria addossa invece la “colpa” ai cani randagi, e a sostenerla è la rivista Molecular Biology and Evolution, citando i ricercatori dell’università di Ottawa, guidati da Xuhua Xia. Una volta isolato il ceppo del SarsCov2, si è scoperto che era troppo diverso da quello trovato negli altri animali, mentre maggiori similitudini sono state rinvenute nei cani randagi: «l’antenato del nuovo coronavirus e del suo parente più stretto, quello del pipistrello – spiega Xia – ha infettato l’intestino dei cani, dove è cambiato rapidamente in modo da fare il salto nella specie umana».

CORONAVIRUS TRASMESSO ALL’UOMO DAI CANI: GLI ESAMI EFFETTUATI

I ricercatori suddetti hanno esaminato 1252 genomeni di coronavirus che si trovano nella GenBank, scoprendo che il SarsCov2, nonché il coronavirus del pipistrello, il BatCoV RaTG13, hanno la minor quantità di molecole Cpg rispetto a tutti gli altri coronavirus. In particolare, il genoma di un pipistrello trovato nel 2013 nella provincia dello Yunna, sequenziato a Wuhan solo a fine 2019, è risultato essere quello più vicino al covid-19. Esaminando poi i cani si è scoperto che i genomi dei coronavirus hanno una stessa carica di molecole Cpg simile a quella del SarsCov2 e del BatCoV RaTG13. «L’abitudine dei cani di leccarsi l’ano e i genitali – ha aggiunto ancora Xia – potrebbe aver facilitato la trasmissione del virus dal sistema digestivo a quello respiratorio». In poche parole, i pipistrelli avrebbero diffuso il virus nei cani, e questi, a loro volta, avrebbero infettato, dopo un’evoluzione, anche l’uomo. Ricordiamo che in Cina, fino a pochi giorni fa, non era vietato mangiare carne di gatto e di cane.



