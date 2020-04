Amarsi come cani e gatti/ Su Rai 2 il film con Cassidy Gifford (oggi, 13 aprile)

Amarsi come cani e gatti va in onda su Rai 2 per oggi, lunedì 13 aprile, a partire dalle ore 14. Si tratta di una pellicola televisiva è stata realizzata nel 2017 grazie ad una coproduzione alla quale hanno partecipato Canada e Stati Uniti d’America con la distribuzione che è stata curata dalla Hallmark Channel. La regia di questa pellicola è stata affidata a Ron Oliver, il soggetto e la sceneggiatura hanno visto la collaborazione dello stesso regista insieme a Aaron Mandelsohn, il montaggio è stato eseguito da Fabiola Caraza mentre le musiche della colonna sonora portano la firma di Michael Richard Plowman. Nel cast sono presenti Cassidy Gifford, Wyatt Nash, Gwynyth Walsh, Jacky Lai e Nelson Wong.

Amarsi come cani e gatti, la trama del film

Ecco la trama di Amarsi come cani e gatti. Ci troviamo in una città americana dove vive una splendida ragazza di nome Laura che ha appena completato il proprio percorso formativo entrando in possesso delle competenze necessarie per poter lavorare nelle vesti di contabile. Tuttavia prima di cimentarsi nel mondo del lavoro e di cercare un impiego che possa essere confacente alle proprie caratteristiche e alle proprie qualità decide di prendersi un periodo di vacanza insieme al proprio adorato cane Frank. Per fare questo si rivolge ad un’agenzia immobiliare ed in particolar modo per poter affittare magari per un breve periodo di 7-10 giorni uno chalet o comunque una villetta tranquilla di campagna magari sulla riva di uno splendido lago. Spencer vive nella stessa città di Laura e sta per completare a sua volta il proprio percorso formativo ed in particolar modo deve soltanto presentare la tesi. Lui ama tantissimo i gatti e soprattutto la musica classica tant’è che ha deciso di prendere con sé un gatto a cui ha dato il nome di Mozart facendo riferimento evidentemente al famoso musicista e compositore.

Anche Spencer è alla ricerca di un po’ di tranquillità soprattutto per trovare la concentrazione necessaria per completare al meglio la sua tesi. Spencer si rivolge alla stessa agenzia immobiliare per poter trovare qualche soluzione adatta alle proprie esigenze. Accade così per un imperdonabile errore causato dalla stessa agenzia immobiliare Laura e Spencer si ritroveranno ad affittare nello stesso periodo la medesima casa che si trova sul lago. Insomma i due si troveranno costretti a portare avanti una coesistenza molto difficile non solo per le diversità dei rispettivi animali domestici ma anche per le enormi differenze di carattere. Lei ama la musica moderna e soprattutto le piace mangiare il cosiddetto cibo spazzatura mentre lui è un uomo che fa dell’ordine e di una sana dieta i propri dogma. Insomma i due sono perfettamente differenti il che inizialmente rappresenta un ostacolo per trascorrere qualche giorno in pieno relax ma ben presto diventerà uno stimolo che darà vita ad una incredibile storia d’amore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA