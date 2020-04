Coronavirus UEFA/ Deadline per le Coppe: Champions il 29 agosto, Europa League il 26

Pubblicità

Mentre in Italia e in Europa ancora vi è grande incertezza sul ritorno in campo e dunque la chiusura regolare della stagione calcistica, ecco che in seno alla UEFA si lavora pure per il proseguo delle coppe, ma già si è deciso di fissare una deadline entro cui chiudere l’edizione 20219-2020, e oltre alla quale sarà davvero il caso di concentrarsi solo sulla prossima stagione. Questa è dunque l’indiscrezione che ci arriva oggi da Sky sport, secondo cui gli alti vertici del calcio europeo di fatto abbiano già segnato in rosso delle date in calendario, entro cui sarà necessario chiudere in campo o meno la stagione, per non compromettere la prossima: ed è quella del 31 di agosto. Dall’Inghilterra poi già stamattina ecco nuove indiscrezioni su quelle che potrebbero essere le date delle finali dei due principali tornei targati UEFA: ecco che nel nuovo piano di Ceferin e soci, è da collocare al prossimo 29 agosto la finale di Champions League (da disputarsi sempre in Turchia come previsto), mentre il 26 agosto verrà disputata la finale dell’Europa League, sempre a Danzica.

CORONAVIRUS UEFA: 23 APRILE NUOVO COMITATO ESECUTIVO

Come riferito prima, queste date sono soltanto delle ipotesi: non è infatti emerso ancora nulla di ufficiale da parte della UEFA, che però presto potrebbe rivelare nuovi dettagli importanti. Dopo tutto già il prossimo 23 aprile è atteso un nuovo Comitato esecutivo della federazione, che nel frattempo è sempre in contatto con le 55 federazioni nazionali, per monitorare le tante situazioni. Fino ad ora infatti ha sempre resistito il principio per cui, in caso di ritorno in campo, verrà data priorità alla conclusione dei campionati nazionali, elemento necessario per fissare quella che sarà la stagione 2020-2021 delle coppe. E tale priorità dovrebbe resistere anche dopo il Comitato del 23 aprile, anche se in molte realtà si sta facendo sempre più vicina la prospettiva di uno stop definitivo al campionato, senza attribuzione del titolo nazionale. Le prossime settimane in ogni caso si riveleranno decisive per decidere del futuro del calcio europeo.



