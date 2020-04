Coronavirus Uefa-Eca/ Lettera alle leghe: “Prematuro annullare i campionati”

Sono giorni decisivi per fissare il futuro del calcio in Europa: se il Belgio già ieri ha dato il suo forfait con l’annullamento della stagione, in Italia ancora la Lega Calcio è al lavoro di concerto con le istituzioni per studiare date e piani per ritornare in campo, pur contro il parere di alcuni patron. Proprio in tal senso l’ultimo assist arriva dalla Uefa, dall’Eca e dalle European league: ieri infatti in una lettere sottoscritta dai presidenti Ceferin, Agnelli e Olsson si è riaffermata la volontà da parte delle istituzioni europee di chiudere al più presto la stagione regolare, ovviamente quando vi saranno le condizioni di sicurezza, visto l’aggravarsi della pandemia da coronavirus.

Nello specifico leggiamo nel comunicato che per le leghe fermare il campionato non pare una strada percorribile, anzi “Fermare i campionati per noi rappresenta l’ultima spiaggia e a oggi sarebbe una scelta prematura e non giustificata”. Ma non solo perchè le istituzioni spiegano la ragione di tale mossa: “Poiché la partecipazione alle competizioni Uefa è determinata dai risultati sportivi ottenuti alla fine di una competizione nazionale completa, una chiusura prematura solleverebbe dei dubbi sul rispetto di tale condizione e la Uefa si riserva di valutare il diritto dei club a essere ammessi alle competizioni europee 2020-21”.

CORONAVIRUS UEFA-ECA: COPPE ANCHE A LUGLIO-AGOSTO

Se dunque chiudere la stagione rimane priorità numero 1 ora serve anche interrogarsi sul calendario che andrà a stilarsi, si spera a breve. In tal senso ancora una volta Uefa Eca e European League hanno riaffermato la priorità da assegnare alla conclusione dei campionati nazionali: di conseguenza per tutti gli eventi europei ancora da completare, come le coppe Champions ed Europa league si slitterebbe a luglio-agosto: si valutano quindi gli scenari “comprendono anche i mesi di luglio e agosto, inclusa la possibilità che le competizioni Uefa ripartano una volta completate quelle nazionali. Una gestione condivisa dei calendari è strettamente richiesta in quanto la conclusione della stagione corrente deve essere coordinata con l’inizio della prossima”. Il tutto però ricordiamo sarebbe ovviamente possibile se con le serie nazionali e dunque anche con la Serie A si scenderà in campo già per la metà di maggio: una certezza che però non vi è, in Italia come ne resto d’Europa, dove anche è ancora nel pieno corso la pandemia da coronavirus.



